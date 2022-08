10 de 10

La influencer ha desvelado cómo se mantiene en forma: "¿Qué os va más? ¿El entrenamiento de fuerza o el cardio?. Es curioso, porque yo ¡¡amo correr!!! Me flipa esa sensación de desconexión, de sentir bombear mi corazón, de rendirme a donde me lleven mis piernas. Sin embargo… me hago la remolona para meter pesas o circuitos. Que luego me siento fenomenal y me hace mucho bien... Pero me supone un pelín de auto-obligación, porque limitarme sólo al running es cómo dejar una mesa 'cojeando' de una pata".