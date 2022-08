1 de 10

Con una gorra calada y el rostro profundamente apenado, el cantante Dani Martín ha grabado un vídeo en las últimas horas en el que explica que ha sido víctima de un robo y que le han sustraído algo muy importante para él.

"Anteayer me robaron la cartera con el DNI, permiso de conducir, tarjetas de crédito, la tarjeta de la Seguridad Social, que realmente no valen para nada porque no pudieron hacer ningún tipo de pago ni nada. Lo que más me duele es que llevaba dentro una foto de mi hermana, preciosa", comienza su explicación.

Y añade: "Y la verdad es que me parece que es una putada, así que si a alguien se le ocurre devolverla, porque en realidad no quiere para nada eso y yo sí, tiene valor para mí, le pidiría que lo pensara. Las tarjetas ya están dadas de baja. Si se quiere quedar el DNI porque le hace ilusión, que lo haga, pero, vamos, me parece asqueroso".