La sobrina del rey Felipe VI se ha convertido en la reina de las fiestas del verano y es que no hay sarao en el que Victoria Federica no esté presente. En esta ocasión, se ha dejado ver en no de los clubes de moda en Marbella, Momento, donde ha acudido engalanada para la ocasión.

Ha apostado por una firma que le gusta, Pinko, concretamente por un vestido de noche de color negro con un original escote que realza su figura.