"La única desgracia es llevar una vida aburrida'. Esto lo escribió Stendhal en una carta a Giulia Rinieri de Rocchi, pero lo podría haber escrito yo en una carta escrita para mí misma". Esto es lo que dice la actriz mientras sofoca los calores en la magnífica piscina del hotel donde se aloja en vacaciones, ubicado en Tazacorte, un municipio de La Palma, en Canarias. Ana Milán describe la isla como "un sitio mágico del que aún no me he ido y ya quiero volver".