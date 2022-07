1 de 10

La royal influencer ha viajado hasta París, Francia, para asistir al nuevo desfile de Dior. Lo ha hecho junto a su padre, que es el que ha introducido a su hija en el mundo de la moda y ha conseguido que encuentre su propio estilo. Por este motivo, Vic -como la llaman sus amigos- no ha dudado en dedicarle su última publicación demostrándole su amor con un corazón blanco. Pero no es lo único que llama la atención de esta fotografía. El look de la joven no pasa desapercibido y es que está firmado totalmente por Dior. Falda de tablas gris (1.200 euros), camisa blanca (1.300 euros), chaqueta de cuello (2.100 euros), zapatos destalonados de punta de charol (820 euros) y un bolso de mano realizado en bordados (3.800 euros), un desembolso que supera los 9.000 euros.