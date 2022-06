Brianda Fitz-James se une al negocio de su madre, María Eugenia Fernández de Castro: los detalles

Brianda Fitz-James Stuart (38 años) está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. Embarazada de su primer hijo, la nieta de la duquesa de Alba ha firmado también algunos de sus proyectos profesionales más emocionantes y es que no ha parado de trabajar en ningún momento. A unas semanas de convertirse en madre, la artista ha desvelado su nueva colaboración, una muy especial.

No solo por el contenido que ha creado, sino porque este le ha acercado a la mujer más importante de su vida, su madre, María Eugenia Fernández de Castro. La excondesa de Siruela y nuera favorita de la difunta duquesa de Alba lleva años asentada en la localidad cántabra de Comillas, donde además de residir junto a su pareja, Guillermo Gaspar y Pardo de Andrade, tiene un negocio.

La que fuera mujer de Jacobo Siruela (67) es la orgullosa propietaria de Alma-Zen, una tienda que abrió hace 17 años y en la que se pueden encontrar productos de cuatro clases: belleza, moda, decoración y desván. Y Brianda está presente en casi todas de ellas, pues sus obras forman parte de los artículos que se pueden adquirir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Brianda Fitz James Stuart (@briandafjstuart)

Su última propuesta, una ilustración en la que ha sacado a relucir todo su talento, reinventado el escudo de Comillas, al que otorga su particular estilo. Si bien todavía no está a la venta en la página web, los halagos no han tardado en llegar a las redes sociales de Brianda, donde ha mostrado el resultado. "¡Es tan bonito!", "¡Una maravilla!", se puede leer en su Instagram, donde muchos de sus seguidores han comentado con iconos de corazones.

Habrá que esperar unos días para poder adquirir su nueva obra, pero mientras tanto se pueden comprar otros de los objetos que ha creado la joven. Entre ellos, productos de papelería como libretas o agendas -las hay en dos formatos-, además de sus tres libros de ilustraciones: Bri anda dibujando (25 euros), Mi universo recreativo (19,95 euros) y Los superpoderes del ARTE (16 euros).

[Brianda Fitz-James, nieta de la duquesa de Alba, muestra su casa rural: el cuadro de su padre y diseños propios]

María Eugenia es una de las mayores admiradoras de su hija y junto a ella ha logrado una gran colaboración que encanta a los seguidores de ambas. Y aunque su madre es un gran apoyo, también lo es su padre. Hace poco más de un año, la propia artista comentó en una entrevista con EL ESPAÑOL que el talento le viene por herencia de los Alba.

"De mi padre, que fue pintor de pequeño y hacía exposiciones con apenas 10 años, siempre ha sido muy artista y es una gran influencia en mi trabajo. Y de mi abuelo Fernando, que ilustraba unos cuentos preciosos que él mismo inventaba para sus hijos", respondió la ilustradora tras ser preguntada por el origen de su talento.

Tres de los libros de Brianda Fitz-James que se pueden adquirir en la tienda de su madre. Alma Zen Comillas

Con una consolidada carrera como ilustradora a sus espaldas, la hija de Jacobo Siruela y María Eugenia Fernández de Castro es una mujer creativa, cuya mayor pasión es la ilustración y el diseño, capaz de plasmar su mundo mágico en cualquier superficie, desde biombos hasta invitaciones de boda.

Relación familiar

Brianda, al igual que todos sus primos paternos, creció viendo cómo la relación de sus padres se rompía. Todos los hijos de la duquesa de Alba se casaron y, con el tiempo, todos se divorciaron. En el caso de Jacobo Fitz-James Stuart y María Eugenia Fernández de Castro, su boda tuvo lugar el 1 de noviembre de 1980 en el Palacio de Liria, el escenario que más veces ha presenciado los casamientos de los Alba.

El duque de Siruela junto a sus dos hijos en una fotografía de 2015. Gtres

Tras ser padres de Jacobo y Brianda, anunciaron su separación tras 18 años de relación. Años más tarde, la cántabra confesó que fue algo doloroso para ella. "Me dolió mucho la separación. Teníamos a nuestros hijos y un proyecto laboral común. Fue como si el mundo y el esquema en el que vivía se me rompieran. Tuve que comenzar de nuevo".

Con el paso de los años, tanto Jacobo como María Eugenia rehicieron sus vidas sentimentales. El duque de Siruela se casó en el año 2004 con la periodista alemana Inka Martí y, la cántabra, comenzó una relación en 2003 con Guillermo Gaspar y Pardo de Andrade.

Sigue los temas que te interesan