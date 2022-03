8 de 10

El modelo ha asistido al desfile de Valentino en la Fashion Week de París y ha aprovechado para hacerse una imagen desde el 'photocall' que ha utilizado para abrir su último álbum compartido en Instagram. "Love is the answer. Always", ha escrito junto a esta serie de fotografías. Además, ha felicitado al director de la marca, Pierpaolo Piccioli.