5 de 12

Tras no poder contener las lágrimas en 'Ya es mediodía' al ver las imágenes del polígrafo de Efrén en 'Sábado Deluxe', Marta López ha querido tranquilizar a sus seguidores: "Deciros que estoy bien, sólo que he pasado un año un poco complicado (además de la pandemia que sufrimos todos) y a días estoy más sensible... Pero tengo unos proyectos maravillosos que el miércoles os iré adelantando y mucha ilusión. Gracias por vuestro cariño", comenta la colaboradora.