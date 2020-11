1 de 12

La presentadora se quedó en shock cuando de repente un tatuador la etiquetó en una foto de un brazo que acababa de tatuar a un cliente. El dueño de ese brazo es fan absoluto de la vallecana y pidió tener su cara tatuada. "Sin palabras. Flipando muy fuerte.

Es que no sé ni qué decir... No conozco a la persona que se lo ha hecho, me llegó a través del tatuador que me etiquetó aquí y flipé bastante. Menudo trabajazo", solo acertó a escribir la colaboradora de 'Zapeando'. Ante semejante sorpresa, los fans de Pedroche han tenido reacciones de todo tipo, pero una de las más generalizadas es el sentimiento de "miedo" al ver que alguien se dibuja con tinta en su piel y para siempre la cara de su ídolo.