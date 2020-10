Habla la hermana menor de La Veneno: "¿Dónde estaban esos salvadores de Cristina cuando murió?"

Se han cumplido este pasado 9 de noviembre cuatro años desde el fallecimiento de Cristina Ortiz La Veneno. Hoy, su memoria está más de actualidad que nunca gracias a la serie que Atresmedia y Los Javis -Javier Calvo (29 años) y Javier Ambrossi (35)- han creado sobre su vida y obra, Veneno. Todo un éxito que ha revolucionado al país y allende los mares. La Veneno, Cristina para los suyos, sigue muy presente entre sus fans. Fue muy querida, por eso su muerte aquel 2016 impactó a propios y extraños. Por la sordidez en que se produjo.

Por el misterio que suscitaron sus últimos días con vida. Tras su fallecimiento, fueron muchas las hipótesis que se pusieron sobre la mesa, un sinfín los testimonios que salieron en los medios de comunicación y que, lejos de arrojar luz, enmarañaban más la claridad. La familia, en el centro del huracán. Los padres, los hermanos de Cristina, expuestos y rodeados de cámaras. ¿Qué le pasó a Cristina La Veneno? ¿Por qué murió? ¿Cómo murió? Los forenses hablaron de accidente doméstico, golpe en la cabeza con motivo de una caída, y aquello se archivó y se cerró.

La Veneno se fotografió para la revista 'Candy' poco antes de morir. Matías Uris

Hasta hoy. El caso de la muerte de Cristina podría reabrirse si la justicia lo tiene a bien después de la petición formal que se ha llevado a cabo, y que encabeza el investigador criminal Óscar Tarruella (50), mano a mano con María Belén, la hermana menor de La Veneno, que atiende a JALEOS para analizar, en exclusiva, la serie de Atresmedia sobre su hermana. ¿Se ajusta a la verdad esa ficción? ¿Ha colaborado la familia en esa creación audiovisual? A caballo entre el dolor y la lucha, María Belén desvela a este medio que su padre falleció el pasado mes de enero, aquejado de demencia.

María Belén, ¿ha visto la serie? ¿Se han puesto en contacto con usted?

Conmigo se puso en contacto una guionista en julio de 2019. Me llamaron para hacerme unas cuantas preguntas sobre Cristina, sobre su vida. Hablé con ella y le di teléfonos y contactos de muchas de las amistades de Cristina en el pueblo.

¿Qué opinión le merece la serie?

Me satisface que se le haya hecho una serie a Cristina, es como un alivio a mucho sufrimiento, mucho dolor. La gente se quedaba con el personaje, pero no sabía lo que había detrás de la historia. Ahí hay mucho sufrimiento, tanto de Cristina como de la familia. Porque muchas veces la gente se queda con la idea de que la familia no ha querido a Cristina, o que la hemos dejado abandonada. Ni siquiera en la serie sale plasmado ese dolor. La serie cien por cien real no es.

Ahora se pide que se reabra el caso de su muerte

Sí, de hecho estoy con Óscar Tarruella en el tema. Estamos muy contentos, la familia siempre ha estado ahí. Hemos sido los apedreados de siempre, no desde que salió Cristina, sino desde 'Joselito el maricón'. Siempre hemos sufrido. Hemos sido repudiados, rechazados. Yo te podría contar que hasta estando en la iglesia tras morir fui testigo de cómo criticaban a La Veneno, y yo sentada detrás en un banco.

¿Por qué se paralizó la investigación entonces?

Cuando se paraliza lo de Cristina no lo paraliza un juez: lo paralizamos nosotros, la familia. ¡Se decían tantas cosas! Siempre hemos estado al margen de todo. ¡Venían a buscar a mis padres! Mi padre era un hombre con demencia y mi madre con 80 años, imagínate la gracia que te pongan un micrófono. Figúrate lo que fue tener el cuerpo de mi hermana en una cámara frigorífica 41 días mientras esperábamos a que nos dieran opiniones.

Marcos Sotkovszki interpretando a Cristina La Veneno en su infancia. Serie 'Veneno'

Lo pararon ustedes todo

La paralización fue decisión familiar. Ahí no intervino ningún juez, queríamos que se parase todo ya. El cuerpo presentaba muchos moratones y a nosotros nos llamaba mucho la atención. Aunque se hizo la autopsia y se dijo que era accidente doméstico, pero quisimos averiguar. Consultamos hasta con tres forenses más. ¡Fueron cuatro forenses los que dijeron que era accidente doméstico! Y después de 41 días el cuerpo en un frigorífico dijimos que esto no se iba a convertir en un circo. No vimos más alternativas después de lo que dijeron los forenses. Dime tú en España qué caso ha habido que se hayan consultado tres opiniones. Y aún nos pusieron como nos pusieron; que si el cuerpo abandonado, nadie se ocupa de Cristina. Pero, bueno, estamos acostumbrados. Tampoco pretendo victimizar a la familia, que en todas se cuecen habas. Que se cometieron errores, como en todas las familias.

"Mi hermana no está bien"

La Veneno junto a su madre en una entrevista para Telecinco.

¿Usted sale en la serie?

Yo sí salgo en la serie. De hecho, soy la que va con Paco con las cenizas. Yo fui la que gestioné todo el tema, el de la incineración y todo. Yo cogí las riendas y he estado en medio de mis padres y de mis hermanos.

Su hermana Mari Pepa, la mayor, ¿también sale en la serie?

Ella sí sale en la serie. Es la que aparece en la simulación de discusión en la habitación después de morir Cristina. No es verdad que no aparezca. Esa escena no ocurrió en la realidad. Mari Pepa no coincidió con nosotros cuando se murió Cristina. Nosotros no coincidimos con ella cuando llegamos a Madrid. Esa discusión que aparece en la serie no ocurrió. Cristina estaba esperando a mi madre para fallecer. Fue llegar mi madre, la besó, la abrazó y Cristina falleció.

¿Cómo es su relación con Mari Pepa? ¿Sigue siendo fría y distante?

No es fría. Vamos a ver, es que no hay relación. Ahora falleció mi padre, por ejemplo, y ella sí venía al hospital para verlo, pero mi hermana no está bien. Yo no lo voy a ir pregonando por ahí, pero ella no está bien. Al principio ella se puso que quería llevar las riendas del asunto y cuando ya se vio que no podía, la pusimos a un margen. Ella venía con unos complots y unas historias... Ella no está bien. Ella en su Facebook nos pone a parir a toda la familia. Si te metes en el Facebook, sacarás tus conclusiones.

¿Ha fallecido vuestro padre?

Mi padre falleció el 14 de enero, no se sabía. Lo que pasa es que nosotros nos mantenemos al margen, nosotros no salimos en ningún sitio. A mí me llaman de medios, pero siempre me he mantenido al margen. Nosotros hemos hecho nuestra vida anónima, no hemos querido salir. Mucha gente no nos pone ni siquiera cara. Cuando salió Mari Pepa fue de forma gratuita. Y cuando mis padres fueron al Mississippi fue de forma gratuita.

¿Cómo llevó su madre el final de Cristina?

Mi madre solo quería que ella no se dedicase a la prostitución. ¿A qué madre le gusta eso? En una vida complicada donde hay chulos y navajeros, donde te pueden llamar en cualquier momento para decirte que te la han matado. ¿Qué solución tenía Cristina, qué salida tenía? ¿Quedarse en el pueblo con un negocio? Es que no era fácil.

"El dinero se lo sacaban los sinvergüenzas"

Cristina La Veneno.

¿Cómo era Cristina? Demasiado generosa, ¿no?

Ella era muy buena. No ha tenido madurez. Cuando yo trabajaba en Madrid iba a verla y era yo quien ejercía de hermana mayor. Le daba consejos. No tenía maldad, dinero que ganaba se lo sacaban todos los sinvergüenzas que tuvo. Era muy generosa. Las parejas que tuvo eran para sacarle los ojos.

Su última pareja salió hace unos días para decir que la mataron...

El italiano me hace gracia. Este ha visto ahora lo de la serie y dice 'aquí me voy a subir, a ver lo que saco'. Ha vivido muchos años de La Veneno. Vivimos en un país en el que a los sinvergüenzas les ponen los platós. Leí de este que había ido al hospital y había visto el cuerpo. Mentira. Allí no apareció nadie. Tantos amigos y tantas historias, nadie apareció. En la serie salen muchos salvadores, y Cristina estaba en la indigencia.

La serie es ficción... no realidad

En la serie hay ficción, mucha ficción, hay cosas que no han pasado. Ella con 13 años no se fue a ningún sitio. Con 24 años estaba todavía en Adra (Almería) haciendo pases de modelos. Por ejemplo, yo cuando me enteré de que estaba en la cárcel, fui a verla. Mira como eso no sale en la serie. Ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos.

¿Quiénes son los buenos ahora?

Ahora los buenos son Paca la Piraña y Valeria Vegas (35). A mí hay gente que me ha dicho que qué feo el día que estaban estrenando el evento de la serie y pusieron a Paca la Piraña, y ella lo único que recalcaba era 'a ver cuándo hacéis un libro de mi vida, que yo tengo no sé qué', 'me van a dar un Goya, he sido el gran descubrimiento'. ¡Si la protagonista es Cristina!

"Cristina se caía en los bolos, bebía mucho"

Cristina La Veneno.

¿Cómo estaba Cristina en los últimos tiempos?

Cristina estaba muy mal, en los bolos se caía. Ahí iba con Valeria. ¿por qué no se puso en contacto con la familia? Cristina no comía, iba andando y se caía, bebía mucho, tomaba pastillas para los nervios, que eran verdaderas bombas. Si yo soy amigo, llamo a la familia. Pero claro, solo soy amiga para llevarla de bolos, darle fama al libro y luego 'ahí te quedas'.

Hablas de Valeria Vegas, la biógrafa de su libro

Valeria se supone que tiene un contrato en el que pone que por 1.000 euros le dejaba todo a Cristina. Cristina fallece con 2.000 euros en su cuenta y no figura ningún ingreso de Valeria. Decía ella que era un favor que le hacía a Cristina, porque cobraba una pensión de estas de 300 euros solo.

¿Cristina fue un negocio para todos?

Cristina no ha sido negocio para nosotros. Nunca. Para otros, sí. Ojalá se pudiera retroceder y alguien de esos amigos maravillosos que ahora se ponen muy ángeles, como los salvadores de Cristina.... ¿Dónde estaban esos salvadores cuando murió? Nosotros, la familia, algo hubiéramos hecho, porque lo hicimos con otro hermano. Pero no nos llamó nadie.

Habla el criminólogo de La Veneno

Este periódico se ha puesto en contacto con Óscar Tarruella, el criminólogo especialista en homicidios, investigación avanzada y muertes judiciales que se encarga del caso: "La investigación la inicio bastante antes de que se supiera nada de la serie. Al principio hubo una de las hermanas que sí que intentó reabrir el caso, pero no se logró. En estos meses me he dedicado al caso. En el vídeo que publico en mi canal de YouTube salen cosas que puedo divulgar, pero hay otras que quedan en el informe pericial".

Y añade: "Lo que ha pasado o lo que yo he visto que faltaba es un buen letrado de lo penal que llevara el caso. La familia empezó a tener unidad una vez vista mi investigación. Y les dije que esto no quedara aquí, en simple un vídeo de YouTube. Les pedí que me dejaran hacer una investigación más exhaustiva... Yo quería llegar más lejos. Quería acabar con los responsables en prisión. Tengo clarísimo que estamos ante un claro homicidio doloso".

