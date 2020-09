1 de 8

Hay quien dice que las casualidades no existen y, basándose en esa teoría, se podría pensar que la última publicación de Eva González es toda una indirecta a Karelys Rodríguez, ex de Cayetano Rivera. Mientras la canaria concedía su primera entrevista televisiva y confirmaba su fichaje en Viva la vida como colaboradora, la mujer del torero ha presumido de éxito profesional: "Hoy recibo el premio Joan Ramon Mainat de televisión". Aunque no ha podido ir a recogerlo, ha asegurado que su corazón "está en Vitoria" y reflexiona: "No se trabaja para recibir premios, pero qué reconfortante es cuando llegan".