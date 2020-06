8 de 15

La organización también ha elegido al presentador Carlos Sobera como pregonero del Orgullo 2020 por su labor al frente de First Dates, un programa que ha colaborado en la "visibilización de la diversidad", tal y como afirmaban desde la cuenta oficial del Orgullo en redes sociales.

La elección del televisivo no ha estado exenta de polémica, pues son muchas las voces críticas que consideran que el presentador no ha demostrado suficiente compromiso con el colectivo LGTBI. "Si a alguien le ha molestado mi nombramiento le pido disculpas, más no puedo hacer", ha respondido él, que considera que las personas heterosexuales deben estar "en la misma trinchera" en la lucha LGTBI.