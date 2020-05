4 de 8

La colaboradora de Telecinco ha posado con una piruleta y esta camiseta tan explícita, en honor a Paquita Salas: "Por todas las mujeres que se refugian de la lluvia con una bolsa de plástico y comen patatas fritas con ansiedad por no pegar dos buenas h******! 'No estoy loca, estoy hasta el c***'", ha esrito.