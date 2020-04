1 de 8

La colaboradora está adaptándose al confinamiento y a la falta de peluquerías: "Al final he acabado haciéndome el color en casa. Me he puesto un 4.15 en raíz y medios, las puntas no. Quizás me ha quedado un poco oscuro para esta época del año... no se... no estoy muy convencida...". Este 'error' hará que tenga que volver a teñirse en un tiempo para aclarar el color y una usuaria comentaba la pregunta que ha hecho saltar el debate: "¿No afecta al embarazo?". Tras esta cuestión, decenas de seguidores han comenzado un debate, que se ha resuelto sin datos claros, aunque la mayoría aseguran que lo del riesgo de teñirse estando embarazada es una leyenda, otros aseguran que no es arriesgado si el color no lleva amoniaco.