La confesión de Irene Montero: "Me he liado con alguna chica en la adolescencia"

Irene Montero (31 años), la portavoz del grupo parlamento Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, ha realizado una revelación sobre su sexualidad durante una entrevista informal con dos youtubers. La diputada de la formación morada ha sido entrevistada por las blogueras Marta y Sara para el canal de YouTube e Instagram Devermunt, que busca dar visibilidad al colectivo LGBI.

Al principio de la conversación, las youtubers pidieron a Montero que situara su sexualidad en una escala "del 1 al 10, siendo el 1 completamente heterosexual y el 10 totalmente homosexual. ¿Tú que número serías?", le han preguntado. La pareja de Pablo Iglesias (41) ha estallado en risas al tiempo que ha comentado que en este momento de su vida considera que su umbral sexual es bajo. "Con tres hijos, no sé, soy otro número", ha matizado.

Y ha proseguido: "No sé, creo que eso cambia con el paso del tiempo. Yo creo que ahora soy bastante heterosexual, un 3, pero he podido estar en un 4, en un 5". Además, ha revelado que cuando era más joven tuvo alguna experiencia que podría modificar el puesto de su escala actual:" Me he liado con alguna chica en la adolescencia".

En esa línea, Marta y Sara han querido ahondar más en este sentido, interpelándole sobre qué opina de algunas de sus compañeras en el Congreso de los Diputados. En lo que respecta a la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas (38), Irene ha asegurado lo que sigue, en tono de chanza: "Lo que pasa es que mira que me podría gustar una tía, pero desde el mayor cariño y respeto a Inés Arrimadas, ¡no me atrae!".

Las declaraciones de Irene Montero recuerdan a las palabras de Ada Colau (45) en su visita Sábado Deluxe, cuando confesó que hace años había mantenido una relación sentimental con una mujer. "Es la única vez que me enamorado de una mujer, fue una relación larga y muy importante". La alcaldesa de Barcelona mantuvo una relación con una estudiante de Erasmus italiana, una "historia larga e intensa".La alcaldesa explicó, además, que en su casa jamás fue un problema la bisexualidad y que sus padres lo aceptaron con total normalidad: "Ella venía a casa como una más, era todo perfectamente normal".

En la actualidad, Irene Montero mantiene una relación sentimental con su compañero y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. La pareja vive junto a sus tres hijos, los mellizos Leo (1) y Manuel (1) y la pequeña Aitana, en un lujoso chalet en Galapagar, en la zona norte de Madrid.

[Más información: El bautismo ecologista de Aitana: Pablo Iglesias e Irene Montero llevan a su hija a la 'mani']