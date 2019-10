Inés Sainz, Miss España 1997: "Tengo cáncer, pero sé que lo voy a superar"

Inés Sainz (43 años), ganadora del certamen Miss España 1997, ha desvelado que sufre cáncer. La experta en comunicación ha explicado cómo la diagnosticaron y cómo está afrontado esta dura enfermedad.

"Tengo cáncer, pero sé que lo voy a superar. No quiero que sea un drama. Mis amigos y yo llamamos Agustín al tumor porque no estamos nada 'agustín' con él", ha afirmado Sainz en Diez Minutos, "hay que poner un poco de humor a la situación porque si no, te hundes".

La modelo ha explicado que le diagnosticaron esta enfermedad en una revisión. Un día observó que le habían aparecido unas "cosas muy raras" en la piel que parecían picaduras pero que tardaban mucho en curarse. Finalmente, decidió acudir al médico para que le hiciera un chequeo, y al hacerse una mamografía los doctores observaron que tenía una anomalía. Entonces, procedieron a hacerle una resonancia magnética que confirmó que lo que tenía era un tumor.

"Pensé en el disgusto que iba a dar a la gente que quiero", ha asegurado la maniquí sin poder reprimir las lágrimas, "Pensé en ellos, porque yo he nacido para ayudar, no para dar problemas. Tengo que hacer un ejercicio de egoísmo y empezar a pensar en mí, pero me costará".

Una de las personas a las que más le ha costado explicárselo es a Mateo, su hijo de 7 años. La maniquí ha afirmado que, al ser tan pequeño, lo que le ha dicho es que su madre estará malita un tiempo. "Todo el mundo dice que se lo tengo que decir, pero me parece una barbaridad. Él sabe que mamá tiene una lesión por hacer deporte y se tiene que operar. Mateo, además, es un niño muy sensible y va dándome abrazos por las esquinas".

Inés Sainz ha asegurado, además, que a quien no le ha contado nada sobre esta enfermedad es a Cristian Martín, su exmarido y el padre de su hijo. La modelo ha explicado que no hay mucha relación y que él se enteraría a través de la entrevista.

La ganador del certamen Miss España 1997 no pone un nombre concreto al tipo de cáncer que tiene, pues existen multitud de tipo y ella lo que sabe es que es de crecimiento lento. Tampoco ha querido ahondar en el tipo de tratamiento que recibirá, ni aventurar si en unos meses perderá el pelo. "No me quiero anticipar ni hacer un mundo de algo que igual no ocurre".

Inés Sainz fue coronada en 1997 como la mujer más guapa en el certamen de Miss España, que entonces se celebró en Alicante. Después de lograr la corona, trabajó como modelo y también hizo alguna intervención en televisión. Posteriormente comenzó a estudiar Marketing y Comunicación y en 2009 creó su propia agencia de comunicación y relaciones públicas, que se llama Back Up Comunicación y Prensa.

