Paula Echevarría y Miguel Torres continúan sus románticas vacaciones en Marbella

La actriz Paula Echevarría (41 años) sigue disfrutando de su verano de ensueño junto a su novio Miguel Torres (33). La pareja ya ha gozado de un romántico viaje por Italia, y de unos días por la tierra de la intérprete, Asturias, con toda su familia, donde aprovecharon para celebrar no solo el cumpleaños de ella sino también el de su hija Daniella (11) por adelantado, antes de que se fuera a pasar el resto del verano con David Bustamante (37).

Paula Echevarría y Miguel Torres suman un nuevo destino: Marbella

En tierras asturianas se ha podido ver lo integrado que se encuentra el exfutbolista con el círculo más cercano de Paula Echevarría. Ahora, por el contrario, le ha tocado el turno a la actriz y han hecho una escapada de desconexión y descanso a Marbella, cerca de donde vive Miguel.

Miguel Torres y Paula Echevarría en Instagram.

Según ha publicado la propia Paula en su perfil de Instagram, han pasado una maravillosa noche al lado de unos amigos en un restaurante tailandés y en el Puente Romano de la localidad. Además, la actriz también ha compartido un momento romántico con su pareja, en el que aparece dándole un beso al deportista y se puede leer 'my sweet boy'.

Sin duda ambos están viviendo un verano de ensueño antes de embarcarse en una nueva aventura juntos, compartir casa. Y es que desde que Miguel Torres anunciase que dejaba el fútbol, algunas informaciones apuntan que el exmalaguista podría mudarse a Madrid junto a Paula para estar más cerca el uno del otro. Habrá que esperar a que vuelvan de estas idílicas vacaciones, para conocer si Paula y Miguel dan este gran paso en su relación.

Un paso que por el momento no tienen pensado dar es el de su boda. A pesar de que la revista Lecturas anunció el compromiso entre Miguel y Paula a través de fuentes cercanas a la pareja, la propia protagonista de Los Nuestros 2 desmintió categóricamente que su boda con Miguel Torres fuera a tener lugar. "No sé de donde coño ha salido esa gilipollez". "No me quiero enfadar ni os quiero contestar mal". Y añadía ante los medios que se interesaban por la información: "Vete a preguntarle al que se lo haya inventado. Pregúntale de mi parte que dónde y cuándo, ¿vale?".

