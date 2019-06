Ana López, madre del primer hijo de José Antonio Reyes, rompe su silencio con una carta

La vida de la familia del futbolista José Antonio Reyes ha dado un giro de 180 grados desde este sábado 1 de junio. La inesperada muerte del deportista y su primo, Jonathan Reyes, en un accidente de tráfico, ha dejado destrozados a sus seres más allegados.

A las muestras de dolor de su mujer, Noelia López, y de su hijo mayor, se suman las de Ana López, expareja de Reyes y madre de su primer hijo, José (11). Esta ha escrito una emotiva carta de despedida al sevillano, y la ha querido hacer pública a través de sus redes sociales.

José Reyes y Ana López en una imagen de redes sociales.

"Hoy es un día muy triste para todos, sobre todo para nuestro hijo. Le diste muchísimos consejos, pero ninguno para superar tu pérdida tan pronto. En esta estación nos despedíamos cada vez que te ibas, pero felices esperando que volvieras, y hoy vamos rumbo a tu Sevilla para despedirte desgraciadamente por última vez. Para decirte, aunque ya lo sabías, que te vamos a querer y respetar siempre y que jamás te vamos a olvidar. Fuiste, eres y serás el mejor padre que mi hijo pueda tener, lo importante de una familia no es vivir junta, sino estar unida. Gracias por regalarme lo mejor de la vida, nuestro hijo. Ojalá todo fuera un mal sueño... Gracias por el cariño que estamos recibiendo. D.E.P", ha escrito una Ana emocionada en Instagram.

Ambos se conocieron cuando Reyes era jugador del Arsenal. Tardaron muy poco en irse a vivir juntos con la familia del deportista, y meses después se instalaron en Madrid cuando este fichó por el equipo blanco. Con una relación ya consolidada, se animaron a dar un paso importante: el de la paternidad.

El futbolista junto a su primer hijo en una imagen de redes sociales.

Su hijo en común, José Reyes López, también ha querido despedirse de su padre en las redes sociales, recibiendo numerosas muestras de cariño y miles de comentarios: "Este es el último momento que hemos pasamos juntos, papá. Ese día me dabas consejos como haces siempre, pero hoy te has ido para no volver y es un día muy duro para mí. Estuve y estaré siempre muy orgulloso de ti, papá, José Antonio Reyes. No pasamos todo el tiempo que quisiéramos juntos, pero solo tú y yo sabemos cuánto nos queríamos. Sé que desde el cielo me cuidarás y yo nunca te voy a olvidar. ¡Te quiero, papá!"

Su trágica muerte al volante

José Antonio Reyes fallecía este sábado a los 35 años de edad en un accidente de tráfico en una carretera entre Utrera, su localidad natal, y Sevilla. Este domingo se instaló la ardiente en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla), y en la mañana de este lunes se ha celebrado el entierro rodeado de sus amigos y familiares más cercanos.

La muerte del deportista ha dejado tras de sí a su esposa, Noelia López, y tres hijos: José Antonio, Noelia y Triana. Este domingo, su esposa compartía una publicación con un desgarrador mensaje: "Amor de mi vida, no puedo soportar este dolor, qué solitas nos dejas. Te llevas mis ganas de vivir. Hoy tengo que despedirme de ti, pero no tengo fuerzas, te diré un 'hasta pronto' porque tú y yo estaremos eternamente juntos. Espérame mi vida, volveremos a ser una familia donde estés".

