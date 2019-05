Eugenia Ortiz desvela cómo se encuentra su hermano Kike tras los últimos problemas de salud

Fernando Claro presentó este martes su colección de Alta Costura 2020 The Power of Dreams a la que no ha dudado en faltar Eugenia Ortiz (33 años). La hija de Bertín Osborne (64) ha querido destacar del diseñador: "Es un hombre con una creatividad fuera de lo normal, uno no está acostumbrado a ver esto últimamente y sobre todo, lo veo muy John Galliano en muchas cosas". Lo cierto es que se ha dejado ver con una sonrisa de oreja a oreja y luciendo una espectacular figura con unos tacones bastante altos y con un traje de la firma sevillana.

Eugenia Ortiz ha querido hablar sobre cómo se encuentra su hermano pequeño, Kike, tras sus últimos problemas de salud. Cabe recordar que Bertín Osborne hablaba hace dos semanas en Mi casa es la tuya, cuando entrevistó a Jorge Javier Vázquez (48), y aseguraba que le daba mucho miedo su futuro por el hecho de que su hijo pudiera tener carencias el día de mañana.

Eugenia Ortiz posando en el photocall del desfile de Fernando Claro. Gtres

La hija del presentador de Telecinco ha querido tranquilizar sobre el estado del hijo de Fabiola Martínez (46) y ha comentado que: "Kike está muy bien, la verdad. Estuve con ellos hace dos semanas, está estupendo. Le quitan de vez en cuando las férulas para que él pueda estar más libre, con la misma actitud positiva y una fortaleza espectacular".

Otra de las cosas que ha querido compartir Eugenia Ortiz es el plan que tiene para las fechas veraniegas: "Pues todavía tengo que confirmar cosas, pero mucha familia. Vamos a ir con mi familia política una semana, con mi padre otra, en mi casa de Jerez... Mucha familia". Sin duda, la hija de Bertín Osborne quiere pasar un verano relajado con toda su familia para poder disfrutar de todos con los que puede ser ella cien por cien y poder descansar para retomar con fuerza la próxima temporada.

Kike, el niño de los ojos de Bertín y Fabiola

Fabiola Martínez y sus hijos, Carlos y Kike.

Kike, el primer hijo en común entre el presentador de Mi casa es la tuya y la venezolana Fabiola Martínez nació con una lesión cerebral que lo ha hecho pasar por quirófano varias veces en los últimos meses. Kike, que cumplirá 12 años en este 2019, empezó el año con un contratiempo de salud y tuvo que ser intervenido en dos ocasiones.

Cuando recibió el alta, su madre, muy activa en redes sociales donde exhibe orgullosa la evolución de su hijo, quiso transmitir a sus seguidores cómo se encontraba el pequeño. "Como algunos ya sabéis, Kike ha estado malito, pero ya está mejor, en casa y recuperándose poco a poco. Está muy trasto, se ve que le molesta menos y mantenerle quieto por las escayolas es misión imposible", aseguró la esposa de Bertín Osborne en una publicación donde se podía ver al joven en su domicilio.

