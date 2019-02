La madre de Isabel Preysler, de 96 años, aparece por primera vez en televisión

Beatriz Arrastia (96 años) no se parece nada a su hija. La madre de la socialite Isabel Preyler (68) no es nada amiga de los focos y las cámaras y por eso siempre ha permanecido en el anonimato a pesar de la familia tan mediática que posee. La matriarca del clan Preysler solo ha querido aparecer en televisión tras la emotiva y tierna petición de sus nietos Tamara Falcó (37) y Julio Iglesias Jr (45) en el programa Volverte a ver.

Todo comenzaba con un vídeo de Julio al presentador: "Carlos, necesito que me hagas un favor, quiero decirle algo muy importante a mi abuela y quiero hacerlo con mi hermana Tamara". Por su parte Tamara hacía lo propio:"Me ha dicho mi hermano Julio que le estáis preparando una sorpresa a mi abuela y me hace mucha ilusión ir". Así se ha fraguado la primera vez en un plató de los dos hermanos juntos, "él es un experto en esto, pero yo no", explicaba nerviosa la hija de Carlos Falcó (82).

Minutos antes de conocer si su abuela había aceptado la invitación del programa, Carlos Sobera (58) les preguntaba por las cualidades y personalidad de Beba -como llaman cariñosamente a su abuela-. "A ver cómo te lo explico, por lo que más me gusta venir a España es el hecho de estar con ella, pasar tiempo con ella, tanto que cuando todavía todo el mundo está acostado, paso rato desayunando con ella, y comiendo, cenando... es una enorme persona, graciosa, buena consejera", ha contado un emocionado Julio José.

Los hermanos Julio José y Tamara Falcó en 'Volverte a ver'.

Tamara también tenía mucho que decir de la matriarca de las Preysler: "Mi abuela vino a casa cuando yo tenía 15 años, iba a misa todos los días, y nosotros nos reíamos de ella porque entonces éramos ateos...y ahora es un ejemplo para mí...es la inspiradora de mi fe y mi conversión".

"¿Qué ha heredado vuestra madre Isabel de su madre?", preguntaba el presentador: "La belleza, definitivamente", han respondido. "También es verdad que nuestra abuela era muy cañera y estricta de joven pero ahora es dulce con nosotros y eso también lo ha heredado nuestra madre de ella", puntualizaba Falcó.

Beatriz Arrastia en el momento en el que recibe la pieza de dominó de su nieto.

Es la gran desconocida del clan porque "es vergonzosa". Pero ella hace su día a día con naturalidad: "Sale con las amigas a hacer merienda-cena o a almorzar. Se hincha a comer churros y Coca Cola", cuenta Julio. "Jugamos mucho al dominó y ella me gana", relata; precisamente por eso una ficha de dominó fue la pieza con la que invitaron a la veterana al programa. Y ella aceptó. De esta forma, la mujer que en breve cumplirá 96 años acudía por primera vez a un plató de televisión.

El programa fue grabado el pasado mes de noviembre y ninguno de los tres cobró por esta aparición. Un gesto que demuestra el amor que se profesan. De hecho, en un momento de la noche el presentador pregunta a Beatriz cuál es su favorito de los dos, a lo que responde: "No me hagas elegir, porque es imposible, les quiero igual".

Beba, como la llaman sus nietos, ha colmado de elogios a Julio y Tamara.

[Más información: Isabel Preysler, más habladora que nunca: su boda, Julio Iglesias y el embarazo de Ana]