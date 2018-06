Carles Francino (hijo) se casa con la cantante Izah en Tarragona

Carles Francino hijo (37 años) se ha casado este viernes con la cantante de blues Izah en el pueblo de Altafulla (Tarragona). La pareja ha estado rodeada en esta romántica ceremonia de todos sus amigos y familiares más cercanos, entre los que no han faltado personajes de primera plana como Andres Velencoso (40) o Macarena Gómez (40).

La ceremonia tuvo lugar a primera hora de la tarde, y a la salida a los novios les esperaba la ya tradicional lluvia de pétalos de rosa mientras un sonriente Carles cargaba en brazos a la novia entre los vítores de los invitados.

Carles e Izah saliendo de la iglesia en una captura de las redes sociales.

El posterior convite y fiesta tuvo lugar cerca de la playa, en una gran casa con piscina incluida donde los invitados y los novios estuvieron bailando hasta bien entrada la madrugada.

Para la ocasión el actor escogió un clásico esmoquin negro con pajarita y una camisa blanca con botones negros. Un outfit habitual en los novios con el que pueden seguir mostrándose clásicos y tradicionales pero sin tener que lucir el ya anticuado chaqué.

Los novios de espaldas en una imagen de instragram.

La novia escogió un vestido de tirantes, con un pronunciado escote en el zona frontal, lateral y en la espalda, que combinado con el tejido de encaje conseguía un buen equilibrio entre tradición e innovación.

La pareja, que comparte casa en Barcelona, se conoció en 2006 durante el rodaje de la película Yo soy La Juani, pero fue años después cuando comenzaron una relación sentimental.

El actor, a diferencia de otros famosos que llevan el tema sentimental en el más estricto secreto, no duda en confesar el amor que siente por la cantante: "Estoy feliz y enamorado", aseguraba hace tiempo. Aunque también puntualizaba que "todavía no me planteo ser papá. Prefiero no pensarlo demasiado".

⏳❤️🔌... #waitforit Una publicación compartida por izah (@izahblues) el 18 de Jun de 2018 a las 12:14 PDT

Carles, hijo del clásico periodista, se ha hecho famoso por su participación en series de gran renombre como Los Nuestros, Sé quién eres o Águila roja, entre otros. Un currículum impresionante que ayuda a comprender el gran número de famosos que los acompañaba en este día tan especial.

Izah, por su parte, es una cantante y compositora de soul nacida en Manchester y criada en Barcelona que ha conseguido convertirse en todo un referente en la música de nuestro país.