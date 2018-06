Becky G vuelve a denunciar la censura a la que le sometió 'OT'

Cuando hace unos meses Becky G (21 años) visitaba Operación Triunfo, el programa de La 1 de TVE le obligó a censurar la letra de su éxito Mayores."A mí me gustan más grandes, que no me quepan en la boca", dice siempre la cantante latina cuando se sube al escenario. Sin embargo, en el programa de TVE, la cantante cambió la letra de la canción por algo bastante más suave.

“Hay una doble moral en la música. Siempre voy a estar orgullosa de ser mexicana y latina. Pero hay en nuestro cultura hay mucho machismo. En las emisoras de radio me quieren cambiar la letra, pero cuando vienen los hombres no dicen nada”, empezó denunciando la cantante este lunes en El Hormiguero.

“Cuando llegué a España, (en Operación Triunfo) nos dijeron que había un problema con la letra. Yo estaba hablando de los besos, lo que los demás piensen, no es culpa mío. Lo cambié para ser respetuosa”, afirmó Becky G, que ya entonces denunció que no quiso cambiar la letra.

Respecto al origen de este tema, la cantante explicó que “muchos de mis fans me conocieron como niña. Firmé mi primer contrato con 14 años. Siempre me vieron así. Y cuando tuve un novio, un hombre de verdad, fue como un shock y quise escribir esta canción. Y mi novio solo es cuatro años mayor que yo. Sólo tiene 25”.

La cantante, que recibió el disco de platino por Mayores y Sin pijama, explicó que el boxeo le ayuda mucho para controlar sus ataques de ansiedad. “Es algo que no puedo controlar. Empecé con quince años y el boxeo me ayuda mucho”.