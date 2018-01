A Shakira le crecen los problemas: el horrible comienzo de año de la cantante

Shakira (40 años) no está atravesando su mejor momento. Hace tiempo que a la cantante dejaron de funcionarle los tréboles de cuatro hojas o las patas de conejo, y es que da la impresión de que la colombiana no termina de solucionar un problema cuando tiene que hacer frente a otra crisis.

¿La última? Hacienda la ha denunciado a la Fiscalía por un presunto delito fiscal durante cuatro ejercicios, un mazazo para la artista que tiene que sumar esta investigación a sus problemas con las cuerdas vocales y los rumores de crisis que se ciernen sobre su relación con Gerard Piqué (30).

Shakira en un evento. Gtres.

El entorno de Shakira, asesorado por el despacho Price Waterhouse, ha asegurado que está al día con sus obligaciones fiscales. Al parecer, el problema estaría en el domicilio fiscal de la cantante, según informa el periódico La Vanguardia. A pesar de que lleva viviendo en España desde que formalizó su relación con Piqué, la artista ha mantenido su residencia fiscal fuera de nuestro país, un problema para Hacienda que asegura que la colombiana debería haber tributado los ingresos obtenidos durante este tiempo en España.

Hay que tener en cuenta que Shakira es una de las cantantes que más ingresa. La artista ingresaría al día la friolera de 130.000 euros, según desveló el año pasado el portal TuSalario. Es decir, los ingresos anuales de la colombiana ascenderían a nada menos que 48 millones de euros. Con ello, el importe del caso podría ascender a varias decenas de millones de euros.

Problemas con la voz

Uno de los principales problemas de Shakira en 2017 fueron sus problemas con la voz. La cantante se ha visto obligada a posponer hasta en dos ocasiones su gira musical debido a la hemorragia en las cuerdas vocales. Desde entonces la colombiana ha sopesado muchas opciones para poder solucionar este obstáculo, llegando a visitar al cirujano que operó a Adele (29) y Sam Smith (25) para resolver un problema similar.

El problema se hizo público en noviembre, cuando una afonía la obligó a suspender el estreno de la gira El Dorado World Tour con el que regresaba tras casi cinco años de ausencia de los escenarios. Al parecer, un exceso en los ensayos por parte de la cantante provocó una hemorragia en las cuerdas vocales. Hay que tener en cuenta que la característica voz de Shakira conlleva un esfuerzo añadido para esta parte de nuestro cuerpo.

"Desafortunadamente, la hemorragia parece no haberse reabsorbido aún y mi pesadilla continúa. Y actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación", decía una parte del comunicado que emitió el pasado 14 de noviembre. "Me duele mucho no poder cantar este mes, por aquellos que han hecho hasta lo imposible para conseguir entradas y acompañarme en los diferentes países de Europa. Por mi equipo de 60 personas que se ha esforzado tanto en ayudarme a lograr el mejor show de mi carrera artística y que tienen ya muchas ganas, como yo, de empezar esta gira", añadía.

Con todo ello, Shakira ha decidido no someterse a una intervención quirúrgica, por miedo a que su peculiar voz se viera afectada. Por el contrario, ha optado por un tratamiento con corticoides y un mes de descanso vocal absoluto, es decir, que no puede hablar.

Pasado este primer mes, la colombiana tendrá que iniciar un procedimiento especial con un foniatra que se alargará hasta abril o mayo, un proceso tras el cual espera poder iniciar El Dorado World Tour en junio.

Rumores de crisis en la pareja

Hace solo unos meses volvieron a salir a la palestra los rumores que aseguraban que la pareja estaba atravesando una crisis. Un tipo de habladurías que sobrevuelan de forma constante la relación. En este sentido, incluso una conocida revista publicaba las imágenes de una bronca que habrían protagonizado en un sitio público.

Sin embargo, pronto el círculo cercano del matrimonio dejó claro que estas informaciones eran falsas y que la pareja estaba feliz. En este sentido, los propios padres de Shakira apuntaban: "Están perfectos, gracias a Dios".

Black&Red @shakira Una publicación compartida por Gerard Piqué (@3gerardpique) el Ene 16, 2018 at 7:31 PST

A esto hay que añadir las publicaciones de la pareja en sus redes sociales. Aunque ninguno de los dos es propenso a hablar sobre su vida sentimental en sus cuentas, el matrimonio publicó algunas imágenes que corroboraban el buen estado de la pareja. Por un lado, Shakira compartió una imagen de su marido en su Instagram junto al mensaje: "¡Cosa guapa con botas! Shak". También Piqué hacía lo mismo hace unos días con una instantánea donde la pareja vestía unos atuendos similares: ropa de color oscuro con unas zapatillas rojas.