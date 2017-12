María Casado, indignada con unos productos adelgazantes que usan su imagen

La presentadora del magacín matinal La Mañana de TVE, María Casado (40 años), ha querido denunciar durante su programa a una empresa que a una empresa que ha empleado su nombre para vender un producto adelgazante.

El cambio físico de la periodista en los últimos meses ha sido evidente. La catalana ya confesaba para la revista Lecturas que el deporte, en concreto la práctica de crossfit, le había ayudado a bajar hasta quince kilos. "No pensé que iba a obtener resultados tan rápido. Y no hago dieta porque me encanta comer y me encanta el dulce, no me dejo un bollo por comer", explicó a esta publicación.

María Casado practica crossfit. Redes sociales.

Este "secreto" para su transformación que le ha dado una figura más estilizada y esbelta, nada tiene que ver con el uso de productos para adelgazar cuyo uso atribuían a Casado, algo que ella misma ha desmentido indignada.

Sin embargo, esta no es la primera vez que una famosa se enfrenta a este tipo de situación. Es el caso de Tania Llasera (38), Anabel Pantoja (31) y Ana Rosa Quintana (61) que también expusieron públicamente su malestar cuando su nombre se asoció a este tipo de artículos adelgazantes. Esta forma de proceder intenta engañar al público a costa de los cambios físicos de las personajes públicos.

[Más información: El secreto de la nueva figura (con 10 kilos menos) de María Casado]