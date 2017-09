El secreto de la nueva figura (con 10 kilos menos) de María Casado

María Casado (40 años) ha experimentado un notable cambio físico. Tras sus vacaciones se ha vuelto a poner al frente de La mañana de La 1 con una figura más esbelta y estilizada. Ella misma ha confirmado que ha adelgazado un total de 10 kilos en cinco meses, llegando a perder hasta tres tallas. Su secreto nada tiene que ver con una dieta estricta, pero sí con el deporte. La presentadora ha apuntado al CrossFit como la clave de su transformación. Se trata de un tipo de entrenamiento militar con ejercicios que encadenan movimientos de diferentes disciplinas como la halterofilia. Una hora al día son suficientes para empezar a notar los resultados en cuestión de pocas semanas.

María Casado con el periodista Saúl Ortiz. Redes sociales

"No pensé que iba a obtener resultados tan rápido. Y no hago dieta porque me encanta comer y me encanta el dulce, no me dejo un bollo por comer", ha explicado esta semana en la revista Lecturas.

La periodista suele compartir con sus seguidores en las redes sociales fotografías de sus duras sesiones, que a veces realiza con otros compañeros de programa como el colaborador Saúl Ortiz, quien también ha caído rendido a esta disciplina. La relación de la catalana con el resto de los periodistas que intervienen en su programa es excelente y disfruta con ellos de muchos momentos de su vida privada fuera de las cámaras.

Otro de los cambios a los que se ha sometido coincidiendo con el nuevo curso es el referente a su pelo. El peluquero de las famosas, Manuel Zambrano ha cortado su media melena al estilo de la actriz de Hollywood Anne Hathaway (34), que le aporta un look más moderno y actual.

Hace ya 14 años que María Casado puso rumbo a Madrid desde Barcelona, su ciudad natal. A sus 40 años se encuentra en uno de sus mejores profesionales. Repite por segundo año consecutivo en La mañana, programa que antes presentaba su amiga Mariló Montero (52); y que le ha permitido explorar otros registros más allá del puramente informativo como en sus etapas profesionales previas en TVE.

Entre sus próximos proyectos se encuentra la presentación de su libro Historias de la tele, donde recoge anécdotas de todo tipo relacionadas con el medio. En el aspecto personal, no descarta ser madre algún día. Se define como una persona muy niñera y es consciente de que no puede esperar mucho más para tener un bebé.