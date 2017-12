Olvido Hormigos: "Todo el mundo sabe lo que tuve con Lequio y fue en su casa"

Alessandro Lequio (57 años) y María Palacios (38) han denunciado a Olvido Hormigos (46). El matrimonio le pide un total de 120.000 euros por considerar que la exconcejala de Los Yébenes lesionó la intimidad del conde al relatar en televisión las presuntas relaciones sexuales que tuvo con él. Según publica Informalia, la pareja se ha tomado su tiempo para actuar por la vía legal ya que tras ser padres querían un espacio de paz. Ahora han decidido llevar a cabo esta medida porque "está en juego la intimidad de Lequio y también la de María, la violación de esa intimidad, el daño causado durante tanto tiempo", explican fuentes cercanas a los afectados.

Alessandro Lequio y María Palacios con su hija. Gtres

En total son dos demandas conjuntas de Lequio y María Palacios: la primera por las declaraciones vertidas en distintos programas de televisión, y otra por las que en su día divulgó Olvido en la revista Lecturas. El colaborador de Ana Rosa (61) ya avisó que él no anunciaba demandas sino que directamente las ponía. Y así ha sido, aunque haya tardado.

Alessandro siempre ha negado el affaire con la exconcejala mientras que Olvido sigue manteniendo que todo lo que contó es cierto. JALEOS se ha puesto en contacto con ella: "No me ha llegado nada todavía ni nadie me ha llamado. Todavía no he visto la demanda pero estoy tranquila porque todo lo que conté es verdad".

"Ha pasado ya bastante tiempo, pero yo no fui la que dio su nombre en televisión. Fue María Patiño. En Telecinco es una historia que conocía todo el mundo. De hecho la contó él. Pero Lequio iba diciendo que estuvimos juntos en un camerino y eso no es verdad. Me llevó a su casa. Yo no he mentido. La gente que le conoce sabe cómo es".

Mientras llega la demanda, Olvido sigue volcada en su familia. Sobre todo en su hija pequeña, que como ella misma asegura, la tiene loca. Una vez reciba el requerimiento, lo primero será buscar un abogado. De momento no ha pensado en contraatacar. "Lequio ha dicho en televisión que soy una "cachondona" y yo no le he demandado. Nunca he puesto una demanda a nadie".

