David Bustamante y Ares Teixidó: cronología de un flechazo

Un mes, o menos. Ese es el tiempo que han necesitado David Bustamante (37) y Ares Teixidó (30) para conocerse, 'tontear', enamorarse e irse a vivir juntos. El cantante estaba pasando por un momento emocional difícil desde el pasado abril cuando se conoció su separación de Paula Echevarría (40), pero en las últimas semanas luce una sonrisa en su rostro. La culpa de su felicidad actual la tiene la presentadora catalana.

El ático del cantante en Madrid se ha convertido en el nidito de amor de la nueva pareja. Ares no solo posee el corazón del cántabro sino también las llaves de ese hogar que David buscó aconsejado por su exmujer. Y lo ha conseguido en tiempo récord. Su historia de amor está avanzando a gran velocidad, pero eso no significa que no se hayan cumplido los pasos de toda romántica historia de amor. De hecho, los tiene todos y te los contamos cronológicamente:

El flechazo: en una gala mientras Paula celebraba su cumpleaños

Todo comenzó el pasado jueves 14 de septiembre. Era un día en el que los medios permanecían atentos a lo que iba a ocurrir por la noche, y es que era la fecha en la que la revista ELLE celebraba por todo lo alto el 40 cumpleaños de Paula Echevarría. Más de 300 invitados vip desfilaban ante los flashes para después ver soplar las velas a la actriz. Entre foto y foto corría el rumor de que Bustamante podría aparecer en el último momento junto a la tarta, pero Paula lo aclara: "Él está en un concierto privado y no podrá venir".

Así era. Estaba en la gala de la nueva programación de Telemadrid. Mientras los periodistas se centraban en el evento cumpleañero de Paula en busca de la noticia, el auténtico bombazo estaba en el acto de la televisión regional. Allí se conocieron Ares y David. El resto de invitados fueron testigos de su acercamiento, de cómo pasaron juntos la mayoría del tiempo y de cómo abandonaron el evento juntos.

Ares y David en la gala de Telemadrid.

Primer rastro: un romántico mensaje en Instagram

Solo una semana después de verse por primera vez, una ilusionada Ares escribía en sus redes sociales: "Y de repente, TÚ". La catalana no podía disimular su felicidad, su sonrisa y su mirada brillante reflejaban que alguien se escondía detrás. El mensaje ya dejaba claro que una persona importante había llegado a su vida y ya hacía hincapié en la rapidez con la que había sucedido. Esas cuatro palabras lo decían todo, pero su destinatario era aún un dato desconocido.

Captura del romántico mensaje de Ares Teixidó. Redes sociales

Segundo asalto: un plan con música y la pequeña Daniella

Tras la 'declaración' de Ares, le tocaba el turno a David. El cantante quiso invitar a la presentadora a un lugar en el que viera de primera mano lo que mejor sabe hacer: cantar. El extriunfito le ofreció un pase vip para su concierto de Las Rozas del pasado 23 de septiembre.

Durante varios de los directos que ha ofrecido Bustamante en su gira veraniega Paula era una más del público junto a su hija Daniella. Sin embargo, esa vez no hubo rastro de la actriz entre bambalinas, pero sí de la menor, que no dudó en disfrutar del arte de su padre sobre el escenario y posar con él en una tierna instantánea previa al show, ¿coincidirían la pequeña y Ares en el mismo lugar?

Captura de la fotografía de Bustamante con su hija en el concierto de Las Rozas.

Al acabar el concierto David colgó en su Instagram un vídeo en el que se mostraba claramente emocionado, dando las gracias al público que convocó en Las Rozas y demostrando que su felicidad y su energía ha vuelto. Ahora sabemos quién tiene gran parte de culpa de su positivo estado de ánimo actual.

A la tercera va la vencida: ya viven juntos

Este sábado se cumple un mes de su primer encuentro. Apenas 30 días en los que la vida de Bustamante ha dado un giro de 180 grados, ya que al mismo tiempo que abría las puertas de su nuevo piso, también se las abría a Ares Teixidó y se las cerraba a una reconciliación con Paula y a la soltería.

El cantante visita ocasionalmente el domicilio familiar de Villafranca del Castillo donde viven su exmujer y su hija, pero su día a día está ahora en un ático que ha alquilado en Pozuelo de Alarcón donde convive ya con Ares. Su amor ha traspasado tantos obstáculos que incluso adelanta también a la velocidad de la luz, porque su historia es ya imparable.

[Más información: Desnudamos a Ares Teixidó: las siete cosas que no sabías de ella]