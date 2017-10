Fran Álvarez vuelve a la carga contra Belén Esteban: "Yo era su muñeco"

Fran Álvarez (41 años), exmarido de Belén Esteban (43), se ha sentado por segunda vez en un plató de televisión para hablar sobre la tormentosa relación que mantuvo con 'la princesa del pueblo'. Han pasado cinco años desde que la pareja rompiera y el camarero se ha sincerado con Toñi Moreno (44), en su programa Vive la vida en Telecicno. "Yo a Belén la he querido mucho, si no no me hubiera casado con ella. Me alegro mucho de que esté bien y se haya recuperado. Si la tengo que ver la saludo, pero ella tiene hacia mí un odio y un rencor muy grande. Yo no creo que le haya hecho tanto daño para hablar así de mí. Yo era el muñeco de Belén Esteban", cuenta nervioso.

[Más información: Fran Álvarez destapa su matrimonio de adicciones con Belén Esteban]

Quiere dejar claro que él no tuvo la culpa de las adiciones de la de Paracuellos. "Cuando nos conocimos en 2001 cada uno ya venía con sus propios problemas. Hemos tenido problemas siempre pero porque no éramos conscientes de cómo estábamos cada uno".

Una etapa, que al igual que Belén, ya parece superada. "He dejado la mala vida atrás. No te das cuenta, vives encerrado en ti mismo y tienes una venda en los ojos que no te deja ver más allá. Ahí no quiero volver. Estoy aprendiendo a vivir y a luchar día a día. No estoy curado todavía. Estoy en proceso, aunque esto en realidad es para toda la vida. Nunca voy a dejar de bajar la guardia".

Fran Álvarez y Belén Esteban en la boda de Toño Sanchís. Gtres

Un día antes de la entrevista de Fran, Toño Sanchís (44), quien fuera representante de la Esteban, también quiso relatar algunos de los capítulos que él vivió en primera persona con la pareja. "Sus cinco años de matrimonio son lo peor que he podido vivir en mi vida. Salíamos del Deluxe los viernes y nos íbamos a buscarle a todos los bares de Madrid. Me metía hasta el office de alguno de ellos por si estaba escondido ahí".

Fran Álvarez y Belén Esteban se conocieron justo cuando ambos acababan de separarse de sus respectivas parejas. Ella rompía con Jesulín de Ubrique (43), padre de su hija Andrea Janeiro (18) y él terminaba su relación con la madre de su único hijo hasta el momento. La pareja se dio el 'sí, quiero' en 2008 en el Palacio del Negralejo (Madrid) ante 400 invitados. Entre ellos, muchos rostros conocidos de la pequeña pantalla como Ana Rosa Quintana (61), Bibiana Fernández (63) o Lydia Lozano (56).

Las adicciones de ambos terminaron por dinamitar su historia de amor y decidieron emprender caminos separados. Mientras Belén ha recuperado la sonrisa con su novio Miguel, Fran continúa solo y trabajando, como siempre, en el bar de sus padres. Le gustaría que le ofrecieran ir a Supervivientes porque siempre ha sido uno de sus retos. "Antes no estaba en condiciones, pero ahora me siento totalmente preparado. Me siento fuerte".