David Bustamante estalla: "¡Dejadme vivir en paz!"

David Bustamante (37 años) no puede más. El de San Vicente de la Barquera se ha convertido en uno de los nombres que más espacios de noticias ha llenado este verano y no precisamente por su labor artística. Por este motivo, y sobre todo porque en la 'vuelta al cole' de septiembre la cosa sigue igual, el cantante, que intenta evitar su acercamiento a la prensa en las últimas semanas, ha estallado vía redes sociales.

"No sé qué me jode más... si el maltrato sistemático, injusto e incomprensible de cierta prensa con mi persona... O que nadie después de todos estos años y de cómo me he portado con la gente, tenga cojones a defenderme! Tratado, acosado y perseguido como un delincuente... Bueno no! A esos se les protege más! ¡Dejadme vivir en paz!". Así de claro y rotundo se ha expresado Bustamante en su perfil de Facebook, que inmediatamente ha sido secundado por sus más fieles seguidores.

Su no-relación con Paula Echevarría (40), su pelea con el paparazzi Jordi Martín, su cambio físico, la suspensión de algunos de sus conciertos, la reciente investigación sobre su parte médico, la ausencia al cumpleaños de su todavía esposa... todo ello ha sido noticia desde que saltaran los primeros rumores sobre su fin del matrimonio a principios de abril.

Bustamante siempre ha resaltado su implicación absoluta en el mundo musical y su rechazo a los contenidos de prensa rosa, por lo que esta situación ha sobrepasado su límite de aguante. En esa misma línea le ha apoyado su excompañero de academia de Operación Triunfo, Javián, que ha compartido el mensaje emitido por el cántabro y ha mostrado estar de su lado: "Y mucha razón que tiene, cojones! Dejadle ya! Todo mi apoyo, amigo".

Captura del mensaje de Javián. Redes sociales

David escribía el rotundo mensaje el pasado viernes al anochecer, un día en el que las informaciones sobre el fiestón de Paula y las imágenes de ella sonriente rodeada de amigos estaban en todos los portales de noticias. Además, de esa celebración vip lo que más se destacó fue la ausencia del cantante y la coincidencia de que se encontrara en un concierto privado al que había confirmado asistencia apenas unos días antes, algo que varios medios achacaron como una justificación de Bustamante para no estar en el cumpleaños de la actriz.

Aunque, paradójicamente, mientras Busta se queja de la presión de los últimos meses, Paula, que sí habla en los photocalls, expresó en su evento que "no puede aclarar nada porque ni ella lo tiene claro", frase con la que sigue instigando a la especulación y a continuar generando informaciones contradictorias que podrían seguir perjudicando al padre de su hija. Sin embargo, todo apunta a que habrá nuevos capítulos en la trama Busta-Paula, pero puede que con la entrada del frío otoñal y la música del cantante como banda sonora, la relación de ambos pueda volverse más cálida y la prensa vuelva a llenarse de mensajes de amor.