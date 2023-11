Sofia Richie rescata el estilo de bota que ya tenías olvidada en tu zapatero

Un año más, son las tendencias del pasado las que prometen conquistar nuestros looks de día a día y es que ya se sabe que el mundo de la moda es cíclico y poco a poco todo vuelve e incluso se va. De las tendencias que ya no se llevan, a los nuevos must-have, las prescriptoras de moda nos pueden servir como guía para saber qué llevar en cada temporada porque nadie como ellas para adelantarse a lo que vamos (y no vamos) a llevar.

Este otoño-invierno está repleto de botas cowboy, biker boots o botas slouchy, entre otros. Diseños que poco tienen en común a excepción de que todas ellas son tendencia esta temporada. Pero, por si fuera poco, todavía hay un modelo más que ha vuelto y que probablemente ya tenías en el armario, palabra de Sofia Richie (25 años). Hablamos de las botas mosqueteras, un diseño que está listo para recuperar su lugar en el centro del street style.

Diseños que pueden ser planos o de tacón y en los que destaca especialmente la caña XL, lo que también da lugar a que reciban el nombre de botas over the knee, es decir, por encima de la rodilla. Tan sofisticadas como atrevidas, estas botas no necesitan grandes complementos, tan solo un look sencillo para conseguir un equilibrio perfecto.

[Paula Echevarría tiene las zapatillas estrella de este otoño: son New Balance y cuestan más de 200 euros]

Sofía Richie en Nueva York. Getty Images

Hermès, Bally, Philipp Plein o Isabel Marant son algunas de las firmas que apuestan firmemente por las botas mosqueteras esta nueva temporada. Entre sus propuestas a la hora de combinarlas encontramos las faldas y vestidos, un imprescindible para lucir las botas en todo su esplendor. Otra de las opciones para que las mosqueteras sigan siendo las protagonistas del look son los pantalones ajustados que pueden ser desde jeans hasta leggins o pantalones pitillo en cualquiera de sus versiones porque además, también son tendencia.

Prescriptoras de moda como Sofia Richie también las han llevado ya, en su caso ha seguido su personalidad y estilo de lujo silencioso, combinándolas con una camisa de rayas en tonos azules ligeramente oversize y a modo de vestido. Un look ideal al que se le pueden añadir unos vaqueros para los días más fríos de invierno.

En cuanto a las botas, Vidorreta tiene los diseños que llevaría la propia Richie en su día a día. Modelos diseñados y fabricados artesanalmente en España donde la firma mantiene su esencia con las suelas de yute que abogan por la sostenibilidad y los materiales de calidad. En sus diseños de mosqueteras incorporan además detalles como hebillas en la parte alta de la caña o en el empeine para darle un toque más sofisticado. Estas botas que respiran lujo silencioso son las favoritas de las que más saben de moda.

Bota alta con hebilla de Vidorreta.

Sigue los temas que te interesan