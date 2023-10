Blake Lively tiene las botas de ante (y tacón sensato) que desearás este otoño

Ya inmersos en el otoño, aunque las temperaturas aún no acompañen, pero sí lo hacen nuestros estilismos porque no vamos a negar que ya hemos teñido el armario de tonos marrones, beige, verdes y algún que otro burdeos. De las faldas midi a los jerséis finos, las gabardinas y, cómo no, las botas que tan bien sientan para llevar con o sin medias. El otoño es una de las estaciones favoritas de las fashionistas porque es la época perfecta para crear looks de lo más estilosos y favorecedores.

De entre todo el calzado que podemos encontrar en esta nueva estación, las botas son la opción más cómoda y elegante, sobre todo esta última, para llevar en cualquier ocasión. Las botas son más tendencia que nunca y es que este año, además, hay para todos los gustos, de las biker boots, o botas moteras, las de estética militar y el eterno reinado de las cowboy, que llegaron hace unos años y parecen no estar dispuestas a abandonar las calles (al menos por el momento).

Ahora, hemos incorporado un modelo más a nuestra wishlist de octubre. Un diseño atemporal que a su vez es tendencia este año y en el que merece la pena invertir porque no dejarás de llevarlo incluso en primavera y es que sienta fenomenal con faldas y vestidos vaporosos. El modelo en cuestión ya lo ha llevado Blake Lively (36 años) y ahora ya no queremos otro modelo que no sean esas botas altas de ante y con tacón sensato.

gettyimages-1710540841-594x594 (1)

De caña alta por la rodilla, tal y como dictan las pasarelas de moda este año, con tacón sensato para aguantar durante todo el día y además en un color que no puede ser más otoñal. La actriz las ha combinado además con un estilismo muy acorde: una blazer estampada, una falda a rayas en tonos tierra y un top en un tono beige oscuro. Un total look en la misma gama cromática, la del otoño.

Estas botas son un diseño que favorece a todo el mundo y que puede combinarse tanto con looks para ir a la oficina como un traje o una falda midi, como con un look mucho más casual como unos vaqueros y un trench, e incluso con un dos piezas monocolor para ir a un concierto. Unas botas que están disponibles en varios modelos en la colección de otoño-invierno de Mustang y que prometen agotarse en poco tiempo.

El modelo Uma de Mustang es un diseño en piel de serraje con tacón ancho efecto madera, hecho en España y con piel que proviene de fabricantes aprobados por el protocolo Leather Working Group. Un diseño que además puedes escoger con la caña arrugada o normal. Por otro lado, la bota Miriana de estilo campero y en color cuero tiene una cremallera interior para facilitar a la hora de calzarse. Diferentes modelos que son tendencia esta temporada y que ya puedes llevar como las insiders. Su precio ronda los 100 euros.

