Sandra Gago tiene el vestido de seda estampado ideal para este final de verano

No hay prenda que se ponga Sandra Gago (27 años) que no termine agotándose a las horas. Es estadística, no opinión. Es lo que está a punto de ocurrir tras su última publicación a modo de story.

Sabido es que la mujer del tenista Feliciano López (41) es ejemplo de discreción, pero también de elegancia y gusto a la hora de vestir. Lo demuestra en cada post en sus redes sociales, así como en los eventos públicos a los que suele acudir, casi siempre en solitario.

Ya deslumbró a principios del pasado mes de julio, cuando Feliciano hizo pública su retirada del mundo del tenis tras 25 años de brillante carrera. No es para menos: con el paso del tiempo Sandra ha sabido hacerse un hueco como influencer y sus 104.000 seguidores siguen con fervor todo lo que publicita, tanto ropa como productos de belleza.

Sandra Gago en un fotomontaje de EL ESTILO de EL ESPAÑOL junto a su nuevo vestido.

Es lo que ha ocurrido en una de sus últimas publicaciones. En su story, Sandra luce un vestido de la firma Iro Paris que ha enamorado a sus seguidores. Se trata de un diseño largo, de estampado Ralni y de tirantes finos. Es de seda y tiene "cordones en la espalda y cremallera en el lateral". Cuesta 595 euros.

"No es un armario para las modelos de la revista sino para las chicas cool de todos los días, esas que puedes ver en la calle, siempre en movimiento. Al espíritu rockero vintage de este neoyorquino se le sumó el romanticismo parisino y una alegre locura japonesa. Un tríptico inspirador que le da a IRO el equilibrio perfecto entre frescura, sofisticación y modernidad", se puede leer en el apartado de Sobre nosotros. Y se añade: "En IRO mezclamos fácilmente tejidos, cortes y estaciones. Piel con estampados, ceñida y holgada, verano en invierno e invierno en verano. Una mezcla de estilos inspirados en estas mujeres que encarnan IRO. Hiperactivos y libres, no tienen miedo y no tienen límites. Se ponen lo que quieren, cuando quieren. Desde 2006 y con la apertura de su primera boutique parisina en Saint Germain, IRO se ha convertido en una marca en sí misma, deseada y buscada por todas las mujeres de las grandes ciudades".

