Las prendas y los accesorios que debes llevar en tu maleta de verano si quieres exhibir los looks perfectos

Si eres de los que todavía no ha podido disfrutar de unos días de relax pero estás a punto de hacerlo, permíteme que te diga que hacer la maleta puede ser una de las tareas más difíciles a la que tengas que enfrentarte. Sobre todo, si tu destino incluye zonas tan dispares con la playa y la montaña.

Para muchos, escoger qué prendas van a ir dentro de la maleta y cuáles se van a quedar fuera es tarea fácil, pero para otros no es algo tan sencillo, ya que, si se meten conjuntos descuidadamente, se exponen a que después no combinen o no vayan bien para llevarlas en el día a día.

Por eso es importante hacer una lista previa para saber qué vamos a llevarnos y qué no. Además, te aconsejamos llevar los looks hechos previamente para que después no haya forma de arrepentirse o darse cuenta de que una prenda no va con la otra una vez hayas llegado al destino.

Asimismo, otro de los puntos claves a tener en cuenta es el lugar al que te irás de vacaciones, ya que no llevarás lo mismo si vas a un destino con playa, con montaña o a plena ciudad. Cada destino tiene unos básicos en la maleta, es por eso que hemos preparado una selección con los imprescindibles que deberías meter en la maleta para cada uno de los sitios mencionados. ¡Toma nota!

Para la playa

Si tu localización vacacional de este año es la playa, estos son los básicos que debes llevar sí o sí: no pueden faltar las camisas de playa que, además, cuentan con el plus de poder compartirla con tu pareja de viaje para crear looks más divertidos. Otro básico son los accesorios y, como no, los bolsos de paja, toda una tendencia este año que recuerdan al mar y al verano.

Blusa Isma de Charo Ruiz por 349 euros y bolso de Gaimo por 45 euros.

Para la montaña

Si por el contrario eres más de los que prefiere irse a desconectar a la montaña, entonces tu maleta tendrá unos conjuntos totalmente distintos: será más informal y deportiva con zapatillas para caminar y hacer rutas y una buena prenda de abrigo, como una sudadera.

Sudadera de Scotta 1985 por 89,90 euros y deportivas de Teva por 100 euros.

Para la ciudad

Finalmente, si no vas a elegir ninguna de las otras dos opciones y vas a quedarte en la ciudad, tu estilo va a ser más cosmopolita, y tu outfit te servirá tanto para la mañana como por la noche. Y esos dos conjuntos son básicos pero a la vez un fondo de armario ideal. No se puede prescindir de este fabuloso vestido y este elegante collar.

Vestido Silk Arama gold, de Koahari, por 265 euros y collar de Customima por 29 euros.

