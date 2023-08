Vestido de rayas y minibolso croché: el look de Natalia Coll para disfrutar de una tarde de verano en Ibiza

Parfois es la marca predilecta de Natalia Coll (34 años), conocida como Natinat en las redes sociales y convertida en una de las influencers de moda más aclamadas por los españoles. Pertenece al grupo de otras expertas en fashion como María Pombo (28) o María Fernández-Rubíes (32), suma más de 280.000 seguidores en Instagram y con cada publicación deja constancia de su estilo propio y elegancia innata. Es el caso de uno de sus últimos post, compartido el pasado 9 de agosto, donde se muestra con un vestido y bolso de la mencionada firma.

Para una tarde de verano en Ibiza, su habitual destino estival, Natalia Coll se ha decantado por un vestido de rayas en color tierra. El modelo es largo, sin mangas, recto y con un par de cintas con abalorios que cuelgan del cuello y le dan un punto de color a la pieza. La prenda se vende en talla única por 27,99 euros.

En la misma línea de sumar abalorios al look, Natalia Coll ha combinado el vestido con un mini bolso de hombro en tejido croché y maxi lentejuelas. El diseño es de asa corta con delicada pedrería y se completa con adornos más llamativos en la parte frontal. También lo firma Parfois y está valorado en 22,99 euros. De querer optar por ambas piezas e imitar el estilismo de la influencer, habrá que desembolsar un total de 50,98 euros.

[Natalia Coll transforma un 'look' básico en un estilismo festivo con el bolso de abalorios de Parfois]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia Coll (@natinatcoll)

Tanto el vestido como el bolso escogido por la influencer están disponibles en otros colores para quienes conseguir un toque más arriesgado y desmarcarse de los clásicos.

El calzado de Natalia Coll no ha quedado al descubierto por el largo del vestido. Pero por el tipo de prenda, sus colores y estampado, bien valdría sumar unas zapatillas para las que quieran un estilismo sporty, unas sandalias planas para acentuar el toque veraniego e ir cómoda, e incluso unas cuñas para optar un look más chic sumando algunos centímetros de altura.

Con los accesorios ocurre lo mismo. La influencer ha mantenido una línea sencilla y los pendientes, por ejemplo, quedan ocultos por su larga melena. Aún así no son imprescindibles para inspirarse en el look, ya que las piezas pueden variar en función del estilo por el que se quiera apostar. La foto sólo desvela que, como toque final, ha optado por unas gafas de sol oscuras, un must en cualquier bolso de playa.

Sigue los temas que te interesan