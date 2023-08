Eugenia Martínez de Irujo tiene el vestido 'fishnet' que demuestra que es apto para todas las edades

En la moda existen tendencias que llegan para quedarse. Unas nos gustan más y otras, en cambio, maldecimos que hayan vuelto (aunque acabemos cayendo en ellas). Esto es algo que pasa temporada tras temporada y que ha ocurrido este verano con las prendas red o también conocidas como fishnet.

Una tendencia popular desde hace varias temporadas tanto en la pasarela como sobre el asfalto o la playa, pero también en las redes, por supuesto. Desde vestidos hasta accesorios, las prendas tricotadas al estilo red han invadido nuestros armarios, comenzado por el de las más atrevidas en lo que a estilismos se refiere hasta llegar a conquistar el de aquellas que no se veían sumándose a la tendencia (pero finalmente han sucumbido a ella).

Pensar que una tendencia no está hecha para ti está más que out. Esto es lo que debe haber pensado la socialité Eugenia Martínez de Irujo (54 años). Acostumbrados a sus divertidos y vitamínicos looks, la duquesa de Montoro no deja indiferente a nadie cada vez que muestra en redes sus looks diarios.

Eugenia Martínez de Irujo posando con su vestido en redes.

Y eso es lo que ha vuelto a pasar cuando Martínez de Irujo ha posteado uno de sus últimos looks, demostrándonos que los vestidos red son aptos para todas las de edades.

Eugenia, ya consagrada como toda una it girl en redes, además de destacar por su naturalidad y personalidad, nos ha vuelto ha vuelto sorprender con un look de la firma asturiana Celia B que, sin duda, nos morimos por copiar.

Se trata del vestido Sailor de la última colección del verano de Celia B, un diseño estilo red, de manga larga y con rayas diagonales en rosa y rojo que ha combinado con un bikini negro.

No es la primera vez que la duquesa se decanta por los diseños de Celia B. Hace unos meses, Eugenia causaba sensación también en Instagram al posar con un top de paillettes rosa y rojo además de con un traje de dos piezas estampado también de la firma asturiana que, por supuesto, conquistó al momento a todos sus seguidores.

La firma española está arrasando en todo el mundo y son muchas las prescriptoras de moda que ya la han lucido, siendo Eugenia una de las últimas en unirse a esta lista. Además de también estar encabezada por tres importantes series de Netflix que han contado con los diseños de la asturiana entre sus protagonistas como Un Cuento Perfecto, Sex Education o Never Have I Ever, bautizada en español como Yo Nunca.

Sobre Celia B

Celia B es una marca española fundada en 2012. Su seña de identidad es el diseño de ropa divertida, apasionada y atemporal que hace brillar a las mujeres. Más allá de su pasión por el textil, cuentan con una vinculación especial con la artesanía y un fuerte compromiso con la sostenibilidad.

Celia Bernardo es la fundadora, corazón y alma de la marca. Con un amor por los colores vibrantes y los tejidos y estampados llamativos, cuenta con un don especial para crear belleza a partir del caos y la contradicción. Su objetivo: divertir a través de sus alegres creaciones.

Los diseños de Celia muestran la inspiración que surge de sus viajes por todo el mundo. Desde las rayas vistas en Rajasthan hasta los batiks de Indonesia. Su uso de motivos tradicionales se combina a la perfección con texturas exageradas y audaces explosiones de estampados y colores.

Después de estudiar Publicidad y RRPP en Madrid y Comunicación de Moda en Milán, Celia escapó a Ibiza donde comenzó a diseñar y vender sus propias joyas. Más tarde, vivió la siguiente década trabajando con marcas como Zara, Pepe Jeans y Asobio. Sin embargo, su amor por los viajes y el diseño hicieron que la industria del fast fashion no encajaran con su visión de la moda.

