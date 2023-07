María Pedraza y el bikini más viral del momento en redes: descubrimos de dónde es

María Pedraza (27 años) es la protagonista indiscutible del último videoclip del cantante puertorriqueño Myke Towers (29) llamado Lala. La que fuera protagonista de la primera temporada de Élite es la imagen del último tema del latino, que promete convertirse en una de las canciones del verano.

En el documento audiovisual se puede ver a una sensual María en una piscina con un look en color negro que no le puede quedar mejor. Se trata de un bikini triángulo esencial de la firma de lencería francesa Etam que cuenta con un detalle brillante para conseguir un glamuroso look playero. Se trata de una joya que se ha colocado delicadamente en el escote de este top y que ya se pudo ver en la pasarela del último desfile crucero de la marca.

La parte de arriba se ha diseñado sin copa ni aros y revela un escote pronunciado. Se cierra con una pinza en la espalda y lleva tirantes ajustables, ofreciendo la posibilidad de lucirlo a la cintura para una comodidad óptima.

María Pedraza luciendo el bikini de Etam.

La pieza está disponible en las principales flagships y web de Etam, de las tallas 36 a la 46. Las más grandes están prácticamente agotadas, así que hay que darse prisa si no te quieres quedar sin él. El precio del sujetador es de 35,99 euros. Además del modelo en negro, se puede encontrar en azul y en amarillo. Éste último muy de moda este verano.

La parte de abajo del bikini es una braguita brasileña en forma de V para una silueta de ensueño. Es de talle bajo, escotado y provisto de cordones para ajustar la cintura. Es más escotada que una braguita clásica y ofrece un bronceado óptimo. Es perfecta para un conjunto de playa sexy.

Su precio es de 16,99 euros. La mala noticia es que de momento sólo está disponible en la talla 42 porque el resto de tamaños están totalmente agotadas.

Sin embargo, la actriz no ha elegido esa braguita como parte de abajo de su bikini. María se ha decantado por una parte de abajo de talle alto que moldea aún más su espectacular figura. Es lisa, también en negro para que haga juego con el sujetador y cuesta 29,99 euros en la web de la firma francesa.

Está en otros colores: esmeralda, fucsia y multicolor. Las tallas en las que queda esta prenda son la 36, 38 y 40.

