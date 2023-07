El cinturón Barbie de Zara que comparten María G. de Jaime y Marta López Álamo se agota en tiempo récord

España y el mundo entero se ha teñido de rosa con el estreno de Barbie. Es el color del momento y no hay persona pública ni marca que no esté aprovechando el momento para sumarse a la tendencia barbiecore. Zara, como no podía ser de otra manera, ha sido una de las tantas firmas que ha utilizado el éxito y el marketing de la película, lanzando su propia colección alusiva a la muñeca de Mattel, convirtiéndose en un gran éxito en tiempo récord. La firma cabecera de Inditex ha conquistado a las fans de la figura insigne de las niñas, pero también a conocidos personajes patrios, como María García de Jaime (27 años) o Marta López Álamo (26).

Ambas influencers, pero con un gusto distinto por la moda y estilos dispares, han sucumbido a la propuesta de Zara y han coincidido en los looks elegidos para el preestreno de la película, que tuvo lugar el pasado miércoles, 19 de julio. Aunque no vistieron iguales, tanto María como Marta remataron sus outfits con un complemento que ya se ha agotado en Internet.

Se trata del cinturón 'Charms Barbie', metálico, de cadena y con abalorios de diferentes formas que hacen referencia a la muñeca y al mar, aprovechando así la temporada estival. Es de color dorado y cierra con mosquetón. Zara lo confeccionó en dos medidas -80 y 85- pero ya no se encuentra disponible en la web. La pieza, valorada en 25,95 euros, se ha agotado en tiempo récord, confirmando que tanto la colección como cualquier diseño alusivo a Barbie está siendo un éxito.

María García de Jaime con el cinturón Barbie de Zara. Gtres

En la premiere de la película en Madrid, María García de Jaime lo lució sobre un pantalón de pernera ancha en rosa claro, que conjuntaba con un crop top del mismo tono en manga corta. Con el cinturón, además, la influencer seguía la misma estética de sus joyas, firmadas por Rabat. La pulsera, por ejemplo, era de una cadena similar a la del complemento de Zara.

Marta López Álamo, en cambio, optó por un look de short y top off shoulders de estampado de cuadros en rosa y blanco. Aunque la pieza inferior no contaba con las trabillas para llevar un cinturón, la mujer de Kiko Matamoros (66) igualmente quiso lucirlo, abrochándolo a la altura de la cadera.

Además del cinturón con charms inspirados en la película, Zara ha lanzado otro centenar de piezas que vestirá de Barbie a quien así lo quiera. La colección salió a la venta en la página web esta misma semana, sólo días antes de que se estrenara la película en España.

