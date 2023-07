La camiseta de Judit Mascó que revoluciona las redes con su mensaje: "Los tíos feministas me ponen"

Estampar mensajes en la ropa es una constante en la moda como vehículo de comunicación. Dior ha sido una de las firmas que han utilizado este recurso recurrentemente, pero no la única. Marcas asequibles y estilistas que customizan sus diseños para sus clientes también se apuntan a la tendencia. Ahora, Judit Mascó (53 años) revoluciona las redes con una camiseta que lleva una frase reivindicativa que dice mucho de su ideología.

El post es uno de los que más likes acumula en su perfil de Instagram, aunque ha habido comentarios de todo tipo. El mensaje en cuestión es: "Los tíos feministas me ponen" y luego pregunta: "¿Qué opináis?". Compañeras y amigas como Maribel Verdú (52), Elsa Anka (57) y Martina Klein (46) le dan la razón y se suman sin dudarlo a su equipo. Aunque no todo el mundo piensa lo mismo.

El debate entre defensores y detractores está servido, aunque en lo que se refiere única y exclusivamente a la prenda, tiene su historia detrás. Es un diseño de The 2 Rubias Rock, un tándem de talento con mucha experiencia, sensibilidad y carácter. Al frente, dos mujeres, Cristy y Gema, "ambas con una trayectoria de más de 20 años construyendo marcas inolvidables, valientes y activistas y generando experiencias de marca transgresoras", según explican en la web.

Ellas mismas explican el por qué de esta camiseta: "Con esta afirmación que va mucha más allá de una frase queremos salir al mercado y proponer un debate nuevo, inclusivo y transversal del feminismo. 'Los tíos feministas me ponen' es una declaración de intenciones que impregna nuestras mentes y que nos sitúa en un momento histórico donde el hombre ha de sentirse incluido", dicen.

La prenda puede adquirirse en la web de Baobag y tiene un precio de 29,96 euros, está disponible en seis tallas, de la XS a la XXL y también la hay con el lema en inglés: "Feminist guys turn me on". Confeccionada en algodón orgánico, cuenta con manga dolman, cuello de punto elástico y es más larga por detrás que por delante.

Perfecta para cualquier look casual, con vaqueros, aunque también puede ser una pieza indispensable para transformar un pantalón sastre con tacones o una falda de vuelo. Sólo hay que mirar hacia la pasarela de Dior del 2017 con el debut de Maria Gracia Chiuri en la dirección creativa. Su camiseta We should be feminist se paseaba por su colección y enamoraba a las celebrities más fashion, desde Olivia Palermo (37) pasando por Natalie Portman (42) o Rihanna (35).

