Consejos para aplicarte el tinte en casa y lograr un resultado de salón de belleza

Aunque muchas peluquerías ya han podido abrir sus puertas en la primera fase de la

desescalada, algunas personas no han podido acudir todavía por diversas razones, bien porque su economía no se lo permite, porque se encuentran impedidas o incluso porque siguen prefiriendo teñirse ellas mismas en casa. Giovanni Lavorante, artista del color en el salón Ópera Lounge (Carrer Mallorca, 193) de Barcelona, cuenta algunos tips para no cometer locuras ni grandes "estropicios" a pocas semanas del verano, época en la que también solemos descuidarlo más.

Para una mujer, cuando se despierta por la mañana y se mira al espejo, su estado de ánimo puede cambiar por algo tan simple como si tiene bien el pelo o no. El peluquero con su magia intenta potenciar la belleza del rostro según la edad, la forma de la cara, el color de la piel y la expresión.

En este duro confinamiento las peluquerías han permanecido cerradas, y ahora que han empezado a abrir sus puertas, quizás muchas mujeres no podrán acudir a causa de la situación económica que estamos viviendo, sin embargo, que sigan sintiéndose atractivas no es un imposible. Para quiénes normalmente se tiñen el pelo, ya sea por gustarse más, por la edad, por tener canas, o por cualquier otra razón, esta situación supone un reto para muchas de ellas.

Giovanni Lavorante recomienda escoger colores básicos que van del moreno al rubio.

Giovanni Lavorante, estilista de Ópera Lounge en Barcelona, nos ofrece los siguientes consejos: "Cuando vayas al supermercado para comprar un tinte de pelo, no te fíes del color que aparece en la fotografía de la caja ya que a lo mejor, no te saldrá igual. Tampoco confíes plenamente en los champús que son baños de color ya que, si esperas que en caso de que no te guste, en dos días se te vaya la coloración, no dejan de ser tintes igualmente", comenta.

"Mi recomendación es que si te vas a teñir el pelo, escojas los básicos de un color, por ejemplo un negro simple, un castaño simple, un rubio simple, etc, que tienen una numeración que va del 1 al 10, siendo el 1 el color negro, y el 10 un rubio muy claro. No es aconsejable comprar tintes de color combinado que son los que tienen una numeración decimal, por ejemplo, 5,31, 6,30 o 7,31 ya que es mucho más difícil acertar el color", prosigue.

Para aplicar el tinte simplemente hay que seguir las instrucciones de la caja, pero al aplicarlo, es mejor colorear solamente la raíz, ni la parte del medio ni las puntas del cabello: "La razón es porque la parte del medio y las puntas ya mantienen el color que te puso tu peluquero, y no es conveniente aplicar un nuevo tinte encima de éste, ya que para arreglarlo tu peluquero deberá hacerte o bien mechas o un aclarado y esto puede dañar tu cabello a la vez que costarte más dinero", comenta Lavorante. Como consejo, es partidario de aplicar en la raíz un tono de tinte más claro de lo que es el color de tu pelo, por ejemplo, si te tiñes de negro, en vez de comprar el color 1, compra el color 2 o 3.

Sobre Giovanni Lavorante

Giovanni Lavorante es propietario del salón Ópera Lounge de Barcelona.

Es propietario de Ópera Lounge, un salón de belleza y peluquería en Barcelona que fusiona arte, belleza y cultura al residir en un espacio de arte contemporáneo, un lugar único para eventos. Lavorante utiliza su talento creativo para capturar la belleza auténtica a través de la escultura, el texturizado y el color en virtud de sus innovadoras técnicas en peinado. Originario de Salerno (Italia), Giovanni refinó sus habilidades de peluquería en Milán, trabajando durante 15 años junto con Aldo Coppola, una leyenda y un revolucionario en la industria que trabajó para Donatella Versace (65), Naomi Campbell (49) o Sofía Loren (85), entre otras personalidades.

[Más información: Estos son los tratamientos estrella postconfinamiento: botox, hidratación y redensificación]