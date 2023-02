Gianluca Vacchi, destrozado por la muerte de su madre: "Qué gran lección diste. Luchaste como una leona"

El Dj italiano Gianluca Vacchi (55 años) está atravesando uno de los momentos más duros de su vida. En las últimas horas, Vacchi se ha enfrentado al fallecimiento de su madre, a la que le ha dedicado una emotiva carta en sus redes sociales, junto a varias imágenes y vídeos de su vida. Gianluca se encuentra devastado con una pérdida tan capital en su vida.

Y así lo ha hecho constar en sus redes sociales, roto de dolor: "Hace unos días mi querida madre nos dejó. Las innumerables dificultades y sufrimientos experimentados en estos largos años crean una sensación de gran devastación para mí, y el dolor por esta pérdida supera definitivamente la conciencia de la naturalidad de los acontecimientos y el ciclo de la vida. Todo esto se mitiga sólo por la conciencia de que ahora está en paz, reunida con su amado esposo, mi padre, quien la esperó mucho tiempo con los brazos abiertos".

El Dj desvela, además, que su madre no ha tenido una vida fácil. Antes al contrario, plagada de lucha, dolor y superación: "Mamá, querida mamá, qué gran lección nos has dado todos estos años. Luchaste como una leona: resistente, tenaz y resistente, siempre has ganado y nunca nos dejas faltar una sonrisa. Has demostrado que eres infinitamente mayor que la tremenda adversidad que te ha golpeado".

En esa línea, Vacchi continúa con su despedida más dura: "Cuando era pequeño siempre te dije que me casaría contigo... Sí, te amé con locura y siempre te amaré infinitamente. Hoy, con orgullo, me siento orgulloso de haberme entregado a ti. Mamá, cada día estarás con nosotros más que antes y cuando mi hija, viendo una pintura tuya o un cuadro tuyo, dirá 'abuela' se abrirá un estallido de felicidad en mi corazón. Mirando al cielo, te sonreiré y lo haré mostrándote mis ojos. Descansa en paz, mi gran ejemplo: si hice algo en la vida hoy, se lo debo en gran medida a lo que te quité. Te amo, mamá, hoy más que nunca. Tuyo, Gianluca".

Esta aciaga pérdida para Gianluca Vacchi ha acontecido en un momento dulce en su vida profesional y familiar. En 2020, el cantante se convirtió en padre junto a su pareja sentimental, Sharon Fonseca. Ambos trajeron al mundo a una niña. "Ya está con nosotros... Sharon y yo estamos felices de compartir con ustedes que esta mañana recibimos a nuestra hija, Blu Jerusalema Vacchi. Gracias a Dios está sana. Y ya la amamos más que a nuestras vidas. Gianluca y Sharon", posteó el italiano.

Por su parte, la modelo venezolana compartió la misma instantánea, describiéndola con el siguiente texto: "Nuestra hija ya está con nosotros. No les puedo explicar esta experiencia y todas las emociones que estamos sintiendo. Estamos agradecidos y bendecidos. Bienvenida al mundo Blu Jerusalema Vacchi. Te amamos más que a nuestras vidas".

Fue en mayo de ese año cuando Gianluca Vacchi, emocionado y al borde de las lágrimas, anunció en redes sociales que se convertiría en padre. En un pequeño clip de Instagram y ante sus millones de seguidores, el DJ de Bologna aprovechó que era el Día de la Madre en Italia, su país natal, y en Venezuela, de donde es originaria su novia, para compartir con el mundo esta feliz noticia.

"Mi primer pensamiento de esta mañana ha sido para mi madre. Pero también tengo que decir que cuando alguna vez en mi vida he pensado en una madre potencial para mis hijos, esa mujer tenía las características de Sharon. Estoy muy feliz de anunciaros y de compartir con vosotros que estamos esperando nuestro primer hijo. Ella será la madre que siempre he soñado para mi hijo", decía entonces el empresario, demostrando que su relación con la joven estaba más consolidada que nunca.

Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca se conocieron en Miami, cuando ella tenía 23 años y él, 50. Sin embargo, la diferencia de edad no fue un impedimento. De hecho, en ella encontró la mujer perfecta para formar una familia. Él mismo confesó en alguna ocasión sus deseos de ampliar la familia. "Estoy seguro de que un día llegará, me veo como padre", decía en conversaciones con la revista italiana Diva e Donna.

