El emotivo mensaje de Sarah Ferguson a Kate Middleton tras revelar su cáncer: "Siento gran admiración por ella"

La Familia Real británica atraviesa uno de sus momentos más convulsos y aciagos en lo que se refiere a la salud tras anunciar Carlos III (75 años) y, más tarde, la princesa de Gales, Kate Middleton (42), que padecen cáncer. No obstante, a la primera que le afectó esa enfermedad, en junio de 2023, fue a Sarah Ferguson (64), la exmujer del príncipe Andrés (63).

Tras superar aquel inicial de bache de salud, hace unas semanas Ferguson reconocía que el cáncer había vuelto a su vida en forma de melanoma maligno. Por lo tanto, Sarah también está batallando contra la enfermedad y este lunes, 25 de marzo, a través de sus redes sociales ha querido mostrarle su apoyo y "admiración" a Kate Middleton.

La duquesa de York ha posteado este lunes 25 que está "llena de admiración" por la princesa de Gales, quien anunció el pasado viernes, 22 de marzo, que está siendo tratada por un cáncer tras dos meses de conjeturas y especulaciones por su salud.

"Espero que ahora le den el tiempo, el espacio y la privacidad para sanarse", ha señalado la exesposa del príncipe Andrés, actualmente apartado de la vida pública por su conexión con un caso de abuso de menores.

"Todos mis pensamientos y oraciones están con la princesa de Gales mientras comienza su tratamiento", ha afirmado la duquesa en un mensaje divulgado en sus redes sociales. "Sé que estará rodeada del amor de su familia y todo el mundo está rezando para que obtenga el mejor desenlace", ha agregado.

También señala que "como alguien que ha afrontado sus propias batallas con el cáncer en los últimos meses", está "llena de admiración por la manera en la que Kate ha hablado públicamente sobre su diagnóstico", y observa que su declaración "hará un tremendo bien para crear conciencia".

Fue el pasado mes de enero cuando Sarah fue diagnosticada con un melanoma maligno, que le fue descubierto mientras recibía tratamiento por un cáncer de mama. El cáncer fue encontrado después de que los doctores le extirparan varios lunares mientras era sometida a una cirugía de reconstrucción tras una mastectomía.

Tras conocer ese diagnóstico, la duquesa reconoció que haber recibido otro diagnóstico tan poco tiempo después de ser tratada por cáncer de mama -en verano de 2023- le había resultado "inquietante".

Con motivo de la Semana de Acción para la Prevención del Cáncer 2024 en Reino Unido, que se llevó a cabo del 19 al 25 del pasado mes de febrero, la que fuera nuera de Isabel II explicó en un post de Instagram qué podría marcar "la diferencia entre la vida y la muerte" en lo que respecta a diagnosticar y tratar un cáncer.

"Me gustaría pediros a todos que cumplierais con vuestros chequeos de salud. Estoy decidida a hacer todo lo que pueda para ayudar a crear conciencia compartiendo mi experiencia", comenzó su explicación. Acto seguido, dio detalles de su anterior cáncer de mama y cómo pudo enfrentarse a ello.

"Me diagnosticaron cáncer de mama en 2023 y melanoma, una forma agresiva de cáncer de piel, este año, y si no hubiera sido por la diligencia y cuidado de mis médicos, mi situación podría haber sido mucho peor", confesó. Un diagnóstico de cáncer que fue cogido a tiempo, pese a que 2023 fue un año "ocupado" para y casi "pospongo mi mamografía rutinaria, pero mi hermana me convenció para ir".

"Después de someterme a una mastectomía y reconstrucción, sólo podía esperar estar a salvo, por lo que un nuevo diagnóstico de cáncer de piel fue un shock. (...) Los días podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte, así que, por favor, no te saltes ni pospongas tus citas médicas e insta a tus seres queridos a ir a las suyas. Ayuda", apostilló.