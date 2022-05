La exótica luna de miel de Mafalda de Bulgaria y Marc Abousleiman

Tras su boda blindada celebrada el pasado sábado 28 de mayo en Mallorca, Mafalda de Bulgaria (27 años) y Marc Abousleiman (33) han hecho las maletas y se han escapado fuera de España. La pareja ha elegido Marruecos, según informa Vanitatis, para disfrutar de sus primeros días como marido y mujer y se han desplazado hasta allí en un vuelo de clase bussines.

Como sucedió en su boda, esta vez también han logrado pasar inadvertidos. Resulta curioso el destino de su luna de miel, porque ha sido precisamente el país del norte de África donde han vivido durante muchos años Kalina de Bulgaria (50), tía de Mafalda, y Kitín Muñoz (63), dos de las sonadas ausencias del enlace.

El motivo de su no asistencia lo ha aclarado el explorador, que ha admitido que no recibieron invitación alguna y que están bastante disgustados. Tampoco se encontrarán en Marruecos, ya que la hija del rey Simeón de Bulgaria (84) y su marido dejaron Rabat en 2020 para instalarse entre España y Bulgaria.

Kalina y Kitín no fueron invitados a la boda. Gtres.

Ajenos a esta polémica, Mafalda y Marc ya se encontrarían en Marrakech disfrutando de una de las ciudades más bonitas del país, donde tienen mucho que ver. Desde la mítica plaza de Jemaa el Fna, salpicada de puestos para comer, encantadores de serpientes, aguadores, etc, pasando por la Medina, la madrasa de Ben Youssef, el barrio judío o los impresionantes riads.

Es probable que se alojen en uno de ellos o en alguno de los hoteles de lujo con los que cuenta el lugar, muchos de ellos con piscinas e impresionantes jardines y con unos precios bastante más asequibles que en Europa. Se trata de un excelente destino, muy exótico, desde donde pueden desplazarse hasta el desierto del Sáhara y probar una ruta en camello con pernocta en una jaima incluida.

Mafalda, la princesa cantante, paseando por Nueva York en septiembre de 2019. Gtres

Lo que es casi seguro es que no será fácil verlos en su luna de miel, que estará tan blindada como la boda. Cuentan además con la ventaja de poder pasar bastante inadvertidos porque Mafalda, pese a su pertenencia a la casa real búlgara, siempre ha llevado una vida muy discreta y sólo se ha prodigado en los medios por su profesión de cantante. No cuentan con una excesiva popularidad, así que no es probable que improvisados paparazzi se dediquen a fotografiarlos.

Por el momento, la pareja no ha compartido ni una sola imagen de su enlace en sus redes sociales, por lo que el vestido de la novia sigue siendo un misterio. Sucederá lo mismo con su primer viaje de casados. Los detalles que han trascendido de la boda los han contado la propia familia: el príncipe Konstantin (54) y los abuelos paternos de la novia. Gracias a ellos se ha sabido que la infanta Cristina (56) se lo pasó en grande y que la encontraron feliz y muy tranquila.

