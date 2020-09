Sabemos cuándo reanudan Felipe y Letizia la agenda oficial tras sus vacaciones más atípicas

Los reyes Felipe (52) y Letizia (47) van a reanudar mañana, miércoles dos de septiembre, su actividad oficial con sendos actos en Tui (Pontevedra) y Madrid, respectivamente, tras un verano atípico marcado por la pandemia y por la salida de España del rey Juan Carlos (82).

La última aparición de don Felipe y doña Letizia fue el pasado 17 de agosto en Ibiza, donde cerraron su estancia veraniega en Baleares después de doce días en los que protagonizaron diversos actos en las tres islas, algunos juntos a sus hijas, la princesa Leonor (14) y la infanta Sofía (13).

Desde Mallorca, regresaron a Madrid para disfrutar de algunos días de descanso antes de reanudar su agenda oficial. Felipe VI va a reaparecer en la localidad de Tui para recorrer la Comandancia Naval del Miño, dentro de las visitas que de forma periódica hace a unidades militares.

En paralelo, la reina retomará su actividad con una reunión con el equipo directivo de la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder) en la sede de la entidad en Madrid para conocer el impacto del coronavirus en este colectivo.

Estos son los dos únicos actos que, por el momento, tienen previstos los reyes esta semana, al que se une la presencia del monarca en la apertura del año judicial el próximo lunes en Madrid. La actividad de don Felipe y doña Letizia se ha visto condicionada desde que estalló la crisis del coronavirus y su agenda se ha ido adaptando a la evolución de la emergencia sanitaria.

Así ocurrió también durante los días que estuvieron en el Palacio de Marivent de Palma entre el 7 y el 18 de agosto, en los que sus apariciones se limitaron a actos oficiales como prolongación de su gira autonómica por España para respaldar a instituciones y colectivos ante el impacto de la pandemia.

Esta vez centraron su atención en promocionar, principalmente, el turismo cultural y de playa en las tres islas. En Mallorca, les acompañaron en dos ocasiones sus hijas, a pesar de que la infanta Sofía sufrió una caída el primer día que le provocó un golpe en la rodilla derecha, lo que la obligó a caminar con una muleta.

Junto a la pandemia, la marcha de Juan Carlos I de España ante la controversia desatada por sus presuntos negocios ocultos en el extranjero ha hecho que el verano de los reyes haya sido anómalo en comparación con años anteriores.Pocos días antes de viajar a Palma, el Palacio de la Zarzuela comunicó la salida del rey emérito, sin especificar su destino.

Dos semanas después, se informó de que se había trasladado a Emiratos Árabes Unidos y, desde entonces, no ha habido más informaciones en relación con su estancia o hasta cuándo va a permanecer en este país del Golfo Pérsico. La marcha de don Juan Carlos no ha alterado el perfil institucional de la reina Sofía, si bien por el momento no tiene ningún acto oficial a la vista.

La madre de Felipe VI ha estado durante algo más de un mes en Mallorca, aunque sin coincidir en público con los reyes y sus hijas. Su última aparición tuvo lugar el 26 de agosto, cuando se embarcó para participar en la liberación de una tortuga, en una iniciativa conjunta de la Fundación Reina Sofía y la Fundación Palma Aquarium para proteger la fauna marina de Baleares. Desde comienzos de marzo, días antes de declararse el estado de alarma, no ha participado en ningún acto oficial.