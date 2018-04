"No volverá a ocurrir": ¿Debería Letizia copiar la petición de perdón de Juan Carlos?

Es la noticia de la semana, del mes y probablemente del año. Dejando de lado los flecos sueltos que invitan a las cien mil versiones interpretativas de unas mismas imágenes en movimiento, lo cierto es que Letizia (45 años) se encuentra en el ojo del huracán por la pelea que protagonizó con Sofía. Este jueves, la esposa de Felipe VI acudirá a la II Jornada sobre tratamiento informativo de la Discapacidad en Redes Sociales, siendo su primer acto público después del 'desencuentro real' en Palama de Mallorca. ¿Debería Letizia pedir disculpas como hizo en su día el rey emérito?

Familia Real en la Catedral de Palma de Mallorca Gtres

Es la pregunta que desde hace casi cuarenta y ocho horas se hace público y prensa. ¿Debe la reina Letizia dar un paso al frente y emitir unas disculpas publicas por el desaire a su suegra? Figuras relevantes del periodismo e incluso un ex miembro de la Familia Real han hablado a este respecto. "Es que no hay disculpa posible. El agravio ha sido público, no hay pública reparación. El agravio ha sido en un acto institucional, que ahora no me vengan con zarandajas", ha afirmado Jaime Peñafiel ante la posibilidad de Letizia exprese su perdón. En cambio, Álvaro de Marichalar, el hermano díscolo del siempre correcto Jaime, opina justo lo contrario: "Si hay causa para pedir perdón, efectivamente, es importantísimo pedir perdón siempre que una persona se equivoca y más, insisto, tratándose de una institución que es de todos los españoles". Estos son tan solo dos ejemplos. En líneas generales, el pueblo está presionando y exigiendo unas disculpas ante un escándalo que rebaja la imagen de la monarquía hasta sus cotas mínimas. No sería, en cualquier caso, el primer perdón público de un miembro de la primera familia de España.

Juan Carlos I dio un paso al frente y se disculpó

Perdón del rey Juan Carlos I JALEOS

En la madrugada del 14 de abril de 2012, un avión privado volaba fugaz desde Botsuana a Madrid con el Rey herido tras sufrir un traspiés mientras cazaba elefantes durante un safari. Por la delicada situación política que atravesaba el país y en la solapada situación en que Juan Carlos I se escapó a un viaje de placer, el Rey titular, se vio forzado a pedir disculpas públicamente: "Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir". Su furtiva escapada al Delta del Okavango enfureció al pueblo al mismo nivel que hoy se exige un perdón de Letizia a la reina Sofía que dudan llegará. ¿Se trata esta de una situación de corte similar? Si un Rey de apellido, linaje y dinastía expresó sus más sinceras disculpas tras un error de Estado, ¿debe hacerlo la consorte de Felipe VI?

