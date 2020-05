Si quieres que tus camisetas blancas luzcan brillantes y no pierdan su color, no puedes limitarte a meter la ropa blanca en la lavadora sin más. Tendrás que dedicarle unos minutos para tratar las manchas, pero te ofrecemos unos consejos para no tener que remojarla durante horas ni lavar la ropa a mano.

Para que tu camisa blanca recupere su buen aspecto y consigas que su blancura dure más tiempo, te mostramos cómo lavar ropa blanca con unos sencillos trucos para lavar la ropa a mano o a máquina y que quede perfecta.

Cómo lavar camisetas blancas

Antes de empezar a lavar tu ropa blanca, necesitarás un producto quitamanchas, un barreño, detergente para la ropa y una lavadora. Para empezar, separa la ropa que sea blanca del resto. Pon un poco de producto quitamanchas en los cuellos y puños de las camisetas blancas, pues suelen acumular más suciedad. Añade un tapón de detergente para la ropa en el barreño con agua caliente y pon a remojo las prendas durante una hora.

A continuación, mete la ropa en la lavadora y lava a la temperatura más alta recomendada. Sécala al aire libre, pues la luz del sol es un blanqueador natural y obtendrás mejores resultados secándola así que si lo haces a máquina, salvo que vivas en una zona demasiado contaminada. Comprueba cada día si las prendas blancas están manchadas y trátalas lo antes posible con un producto adecuado, sobre todo si ves que comienzan a aparecer esas odiosas manchas amarillas.

Si has tenido cuidado con las camisetas blancas y aun así han amarilleado, sigue los siguientes trucos adicionales:

Por a remojo las prendas blancas amarillentas durante dos horas con un detergente quitamanchas y 40 gramos de bórax por litro de agua caliente . Escurre pasado este tiempo y lava a la temperatura más alta posible.

Los depósitos de cal del agua pueden amarillear la ropa blanca, por lo que es recomendable añadir un tapón descalificador a la colada.

Cómo blanquear ropa con soluciones naturales

1. Bicarbonato de sodio

Además de eliminar los malos olores, el bicarbonato ayuda a eliminar las manchas aportando suavidad a las prendas. Solo tienes que agregar media taza al detergente y lavar de forma habitual.

Y es que las prendas claras tienden a mancharse con facilidad con cualquier tipo de sustancia. Incluso a veces, después de mucho utilizarlas, también empiezan a lucir amarillentas. Entre los productos más efectivos para lavar una camisa blanca sin usar cloro o lejía se encuentra el bicarbonato. Es económico y actúa en profundidad sobre la tela, consiguiendo eliminar las manchas sin dificultad. Si quieres que sea más efectivo puedes mezclarlo con vinagre blanco. Para manchas contundentes, aplícalo mezclado con un poco de jugo de limón sobre la mancha.

2. Vinagre blanco

Este producto ayuda a eliminar la suciedad y acaba con los virus y bacterias de tus prendas. Además, el vinagre blanco no es agresivo con las telas y ayuda a suavizarlas para no tener que recurrir a los suavizantes químicos. Es también un limpiador ecológico recomendado en caso de tener asma y no poder utilizar limpiadores químicos. Solo tienes que mezclarlo con un poco de limón para que adquiera un olor más fresco.

La mejor forma de utilizarlo es agregar de media o una taza entera de vinagre blanco destilado a tu detergente habitual para lavadora. Realiza el lavado como siempre y, si tus prendas tienen manchas, aplica vinagre sobre la zona afectada y déjalo actuar una hora antes de lavar las camisetas blancas.

3. Agua oxigenada

El agua oxigenada es otro de los productos que ayudan a blanquear y cuidar las prendas evitando lavar ropa a mano. Es una magnífica alternativa para evitar el uso de cloro. Es tan sencillo como agregar media taza de agua oxigenada en el lavado habitual junto al detergente. También puedes aplicarla de forma directa sobre la mancha.

4. Jugo de limón

El limón es un astringente natural que contribuye a limpiar en profundidad. Además, elimina todo tipo de suciedad y deja la ropa blanca reluciente usado junto a otros productos como el vinagre blanco.

Para blanquear ropa con este método, llena una olla con agua y rodajas de limón y ponla a hervir. Remoja las camisetas blancas y demás prendas durante una hora antes de lavarlas de forma habitual. También puedes preparar una solución con jabón para lavar ropa a mano. Añade una cucharada de sal y el jugo de dos limones, remoja la ropa en esta mezcla, déjala que se escurra y sécala al sol.

5. Leche

Este ingrediente natural puede ayudar a cuidar las prendas y blanquearlas. Para obtener buenos resultados, pon a remojo la camisa blanca con un tazón de leche. Déjala un par de horas y enjuaga como de costumbre.

Consejos para mantener la ropa blanca

Evita el uso de blanqueadores químicos en prendas de poliéster o mezclas de poliéster y algodón. En estas camisetas blancas puede darse una reacción química entre el cloro y el poliéster que podría tornar la prenda amarilla.

o mezclas de poliéster y algodón. En estas camisetas blancas puede darse una reacción química entre el cloro y el poliéster que podría tornar la prenda amarilla. Cuidado con el agua que utilices para lavar tu ropa, pues en ocasiones puede estar turbia y hará que tus prendas se vuelvan amarillentas.

Utiliza un poco de bórax diluido al lavar ropa blanca para suavizar el agua y que no haya riesgos de que las prendas se amarilleen.

al lavar ropa blanca para suavizar el agua y que no haya riesgos de que las prendas se amarilleen. Una forma de evitar las manchas en la ropa blanca es no aplicarte perfumes, desodorantes u otros químicos que entren en contacto con la tela. Estos acaban por crear manchas amarillas en la camisa blanca.

Ahora que conoces estos remedios te animamos a probarlos para blanquear tu ropa de forma natural y sin químicos que pueden contaminar el medio ambiente. ¿A qué esperas para probarlos?