Existen muchos tipos de pezones que se distinguen por su forma. Incluso pueden tener distintos tonos, pero son rasgos que solo podrían afectar a la lactancia materna, no tiene por qué afectar a nada más.

En este artículo explicamos los diferentes tipos de pezones que existen y las características de cada uno. Puede que lo desconozcas, pero igual que cada pecho es distinto, pueden llegar a haber hasta 9 tipos de pezones diferentes. Acompáñanos en este curioso artículo y descubre cuál es el tuyo.

Tipos de pezones

1. Planos o cortos

Suelen ser más cortos o pequeños de lo normal, aunque la areola no tiene por qué ser más pequeña. Además, acostumbran a estar al mismo nivel que la areola, no sobresalen excepto cuando están erizados o estimulados. No es un signo preocupante, ya que es uno de los tipos de pezones más extendidos.

2. Invertidos o hundidos

Este es uno de los tipos de pezones más curiosos porque están escondidos en la areola. Se conocen también como pezones retraídos y no sobresalen nunca, ni siquiera cuando se estimulan. Cuando se da este tipo, lo normal es que suceda en ambos pezones.

En este caso, existen cirugías y técnicas, como colocar un piercing en el pezón, que pueden ayudarte con este problema. También pueden aplicarse estas técnicas en pezones pseudoinvertidos y en los planos o cortos.

3. Pseudoinvertidos o pseudohundidos

De los diferentes tipos de pezones que hay, estos se parecen mucho a los invertidos o hundidos, pero no están tan metidos en la areola. La diferencia con los anteriores es que cuando estos se estimulan, sí se endurecen y sobresalen sin dificultad.

4. Unilaterales

Tener los pezones unilaterales quiere decir que cada uno tiene una forma diferente. Se da en los casos en que hay uno de los pezones invertido o retraído, mientras que el otro suele ser plano o normal. En estos casos, muchas personas optan por ponerse un piercing en el invertido para igualarlos y que no se note la diferencia.

5. Politelia o tercer pezón

De todos los tipos de pezones, este es con total seguridad el más raro de todos. Conocidos también como pezones supernumerarios, consiste en que una persona tiene más de dos pezones. No supone ningún riesgo para la salud y suele situarse cerca de los otros pezones.

No obstante, hay casos en que los pezones supernumerarios han aparecido en otras partes del cuerpo, como la barriga, la espalda e incluso el pie. Puede ser más o menos desarrollado y en teoría son más pequeños, pero también pueden ser más grandes.

6. Pezones grandes

Los pezones no suelen ser demasiado grandes, pero hay excepciones en que pueden llegar a medir hasta 20 cm. En cualquier caso, no supone un inconveniente para la salud. Quizás sí podrías tener problemas durante la lactancia si es demasiado grande para el bebé. No obstante, existen soluciones para ayudar a recogerlo y que el pequeño pueda engancharse sin problemas.

7. Peludos

Entre los diferentes tipos de pezones, este se da mucho más en los hombres, pero también puede darse en algunas mujeres. Consiste en tener vello en la areola o alrededor del pezón, y la cantidad puede ser variable según los niveles hormonales.

En las mujeres es normal tener vello fino o algún vello aislado en los senos cerca de los pezones, así como también hay hombres que apenas tienen alguno.

8. Pezones normales

Podemos considerar como pezón normal aquel que tiene la forma más natural y extendida alrededor de todo el mundo. Son los que sobresalen un poco, que no se quedan muy a ras de la areola ni tampoco muy marcados.

Estos sí se endurecen al estimularlos y sobresalen notándose un poco más. Suelen tener un tamaño medio de un centímetro o poco más.

9. Pezones con glándulas de Montgomery marcadas

El último de los tipos de pezones es el que tiene las glándulas de Montgomery marcadas y cualquiera de los anteriores puede tener esta característica. Estas glándulas areolares están presentes en la areola de todos los pezones, tanto de hombres como de mujeres. Sin embargo, no en todos los pezones son visibles. En el caso de las mujeres, el papel de estas glándulas es relevante durante la lactancia, pues secretan un líquido lubricante que protege a la areola.

También protege los senos contra infecciones y la aparición de grietas en la lactancia. Por último, el olor de esta sustancia estimula el apetito de los bebés y los orienta hacia el pecho de su madre para alimentarse.

Distintos colores de pezón

Como has podido comprobar, hay tantos tipos de pezones diferentes que no existen dos iguales, incluso a veces en el mismo cuerpo. También hay distintas tonalidades de pezones, tantas como tonos de piel, aunque el color de los pezones suele ser algunos tonos más oscuro que el de la areola y el resto del cuerpo. Pueden ser más claros o más oscuros, unos tienen un tono más rosado y otros se tornan más marrones en sus múltiple tonalidades.

En el caso de las mujeres, que el tono del pezón sea más oscuro que el color de la areola o la propia piel también tiene su explicación. La razón es porque llegado el momento de la lactancia es mucho más fácil para el bebé localizarlo para mamar si es de color oscuro.

De todos estos diferentes tipos de pezones, ¿cuáles tienes tú? Ahora no solo conoces todas las clases que hay, sino que también sabes que ninguna de ellas es perjudicial ni maligna.