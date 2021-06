En el idioma español, es muy habitual que tengamos dudas sobre si una palabra se escribe con g o con j. Esto se debe a que, en ocasiones, representan el mismo sonido. Esto es algo que se denomina homofonía. Cuando la g o la j van antes de las vocales a, o y u no hay ningún problema, pues representan sonidos distintos. El problema aparece cuando ambas letras preceden a las otras dos vocales (e, i), puesto que el sonido es el mismo. Este es el caso de la palabra coger, cuya correcta utilización es con g y no j.

Ortografía y contexto del verbo 'coger'

A pesar de las connotaciones que pueda tener en algunos países de Latinoamérica, donde coger hace referencia a mantener relaciones íntimas con alguien, si nos ceñimos a las acepciones recogidas por la Real Academia Española de la Lengua o RAE, el único uso que podemos asignarle al verbo coger es el de agarrar algo.

En este caso, la forma de escribir el verbo coger viene determinada por el contexto lingüístico en el que se aplica, que es principalmente el tiempo en el que está conjugado. No obstante, para tenerlo claro, tendremos que repasar todas las conjugaciones verbales del verbo coger, las cuales te resumimos a continuación.

Presente de indicativo : se utiliza para indicar que alguien coge algo en este momento. Exceptuando la primera persona, que se conjugaría Yo cojo, todas las demás personas se escriben con g.

: se utiliza para indicar que alguien coge algo en este momento. que se conjugaría Yo cojo, todas las demás personas se escriben con g. Pretérito imperfecto : este tiempo verbal se emplea para expresar que algo ha sucedido en un pasado cercano. Todas las personas se escriben con g.

: este tiempo verbal se emplea para expresar que algo ha sucedido en un pasado cercano. Todas las personas se escriben con g. Pretérito perfecto simple : comúnmente se utiliza para expresar que un hecho ocurrió en el pasado. En esta ocasión, también se escriben todas con g.

: comúnmente se utiliza para expresar que un hecho ocurrió en el pasado. En esta ocasión, también se escriben todas con g. Futuro de indicativo : se emplea para indicar que algo sucederá en un tiempo futuro. Todas las personas se escriben con g.

: se emplea para indicar que algo sucederá en un tiempo futuro. Todas las personas se escriben con g. Condicional de indicativo: expresa la probabilidad de que un hecho suceda en un futuro cercano y todas las personas de este tiempo verbal se conjugan con g.

En el modo indicativo, casi todas las terminaciones del verbo coger se escriben con g, pero eso cambia al conjugar este verbo en el subjuntivo.

Presente de subjuntivo : en esta ocasión, todas las personas se escriben con j.

: en esta ocasión, todas las personas se escriben con j. Pretérito imperfecto : al contrario que el anterior, este tiempo verbal se escribe con g.

: al contrario que el anterior, este tiempo verbal se escribe con g. Pretérito pluscuamperfecto : también se conjugan todas las personas con g.

: también se conjugan todas las personas con g. Futuro: en este tiempo verbal todas las personas conjugadas se escriben con g.

En cuanto al imperativo del verbo coger, se utiliza para ordenar a alguien que haga algo en ese momento y la manera correcta de escribirlo sería:

Coge tú.

Coja él.

Cojamos nosotros.

Coged vosotros.

Cojan ellos.

Gramática del verbo 'coger'

El verbo coger es un verbo irregular que precisa de buena memoria y un buen hábito de lectura para lograr escribirlo correctamente. Asimismo, aclarar ciertas dudas sobre la forma correcta de escribir coger también puede ayudarte a distinguir las palabras que se escriben con g o con j para no cometer errores entre esas dos letras. Para ello, debes aprender algunos trucos de ortografía con el objetivo de que esto no te ocurra. Así, ya no tendrás más dudas a la hora de escribir coger o cojer.

Por ejemplo, tienes que saber que la letra g tiene un sonido suave cuando va antes de las vocales a, o y u, pero tiene un sonido fuerte cuando va delante de la e y la i. Otra regla que debes conocer es que las formas verbales cuyo infinitivo termina en -ger, -gir o -gerar se escriben con g cuando llevan ge o gi. Las únicas excepciones a esta regla son los verbos tejer y crujir.

Tener dudas sobre la utilización de cojer o coger es muy común ya que es una palabra muy usada en el idioma español y tiene muchísimos significados. Te explicamos algunos de ellos para ayudarte a comprender la utilización del verbo coger según la RAE:

Recoger o recolectar algo con las manos. Agarrar rodeando con la mano. Aceptar una oferta o proposición. Llevar algo consigo. Usar algún medio de transporte. Hallar o encontrar a alguien. Capturar o atrapar a alguien que huye. Sorprender a alguien desprevenido o haciendo algo indebido. Comprender. Captar una emisión de radio o televisión. Ocupar un espacio. Enfermar o padecer un virus.

Sinónimos del verbo 'coger'

Ante la duda de si se escribe coger o cojer, y teniendo en cuenta la riqueza lingüística del idioma español, siempre puedes optar por el uso de sinónimos. Aquí te mostramos algunos:

Recoger con las manos: agarrar, capturar, recopilar, cosechar, recoger.

Pillar a alguien in fraganti: sorprender, hallar, pillar.

Encontrar a alguien: encontrar, hallar, topar.

Rodear con la mano: asir, tomar, agarrar, sujetar, aferrar.

Sobrevenir a alguien o algo: acaecer, ocurrir, sorprender.

Atrapar a un animal o persona: atrapar, capturar, aprisionar, apresar, detener, prender.

Esperamos haber resuelto todas tus dudas con respecto al uso de coger o cojer y, si no es así, un consejo que nunca falla es leer asiduamente. Verás como poco a poco solucionas todas tus disyuntivas ortográficas.

