Aunque te resulte increíble, los hogares mantienen una carga emocional que se respira en el ambiente. Esta energía puede ser positiva o negativa, en cuyo caso deberíamos realizar una limpieza energética. Y es que cuando la energía es desfavorable, el espacio se vuelve tenso y no hay armonía.

Después de un día ajetreado no hay nada mejor que llegar a casa y relajarse. Pero no siempre ocurre esto debido a las malas energías que se van acumulando. Presta atención, te mostramos los mejores trucos para eliminar la energía negativa de la casa.

Trucos para eliminar la energía negativa de la casa

El estrés y la agresividad cotidiana que intoxica las ciudades puede cargar los hogares con una vibración que no nos permite relajarnos ni sentirnos bien. Por ello, para renovar el aire y devolverle la buena energía, puedes seguir estos consejos.

No podemos ver la energía a simple vista, sin embargo, podemos sentirla, pues la energía del hogar a menudo refleja nuestro propio estado emocional interno. Así, aunque las energías negativas y positivas siempre existirán, la clave es no alimentar las negativas para lograr una vida más feliz. A veces no nos damos cuenta de que el ambiente de nuestra casa está cargado de energías negativas. En esos casos, se convierte en un caldo de cultivo ideal para potenciar las discusiones y el malestar.

La mejor manera de cambiar esta situación es cambiar primero nuestro interior, pero podemos empezar con pequeños gestos. Por ejemplo, realizar una limpieza energética en el hogar para restaurar el equilibrio y la armonía. Presta atención a los siguientes trucos para eliminar la energía negativa de la casa.

1. Quemar salvia blanca y otras hierbas

La limpieza energética con salvia blanca es una de las formas más antiguas y rápidas de eliminar la negatividad de tu hogar. Algo tan sencillo como quemar esta planta seca en tu espacio privado, tu hogar o tu oficina alejará las malas energías. Por lo tanto, la salvia blanca es una gran aliada para llevar a cabo una limpieza metafísica profunda. Esto es debido a que el humo de la salvia seca la composición iónica del aire y puede tener un efecto instantáneo sobre la reducción del estrés.

Comienza por la parte posterior del lugar a limpiar y caminar por la habitación cubriendo todo el espacio que puedas. Mueve el humo desde las esquinas de la habitación, donde se concentran las malas energías, hasta el techo. Repite este proceso en cada habitación y también alrededor de la puerta. Al finalizar, deja la salvia fuera del hogar hasta que se queme por completo. Lo ideal es terminar encendiendo resina o conos de incienso y realizar el mismo recorrido por toda la casa. Lo mismo puedes hacer con el palo santo para mantener un ambiente limpio de malas energías. Solo debes quemar uno durante unos minutos al día.

2. Minerales protectores

La turmalina negra absorbe la energía negativa tanto de personas como de objetos. La mejor forma de usar estos minerales protectores es colocar una pieza en cada rincón de la habitación. Al hacerlo, construyes un escudo protector para evitar que la negatividad entre y se acumule en ese espacio.

También absorben la energía electromagnética, por lo que mantenerlas cerca del router o el wifi de Internet nos protege de su radiación dañina. Además, la turmalina negra alivia la ansiedad y la depresión. Solo con sujetarla en las manos consigue extraer toda la energía negativa de nuestro cuerpo.

Es importante limpiar estos cristales de protección al menos una vez por semana para mantener su poder. Para ello, colócalos en un recipiente con agua filtrada y ponlos al sol durante mínimo cuatro horas. También puedes sumergirlos en el humo de la salvia blanca encendida.

3. Plantas de interior

Cada planta tiene una energía particular que puede atraer energías positivas o absorber las malas energías. Estos beneficios se suman a la capacidad que tiene la naturaleza para promover la paz.

Por ejemplo, los cactus repelen las malas energías, por lo que es bueno colocarlos cerca de las ventanas y siempre en el exterior. Una maceta con menta también puede ser muy beneficioso, ya que es una planta con muchas propiedades medicinales. Tener esta planta en casa garantiza una limpieza energética, pues promueve las vibraciones positivas y combate las negativas, incluso ayuda a combatir el insomnio.

4. Música energía positiva

Los espacios muy silenciosos pueden atraer malas energías, por eso uno de los trucos para eliminar la energía negativa de la casa es ambientarla con sonidos agradables. Porque en realidad, la música con energía positiva tiene un impacto enorme en la emocionalidad del espacio.

De hecho, la música con energía positiva es un poderoso método de limpieza energética para cualquier espacio. Puedes probar con música relajante y meditaciones, mantras como 'Om Mani Padme Hum' y 'Baba Nam Kevalam', las frecuencias de 'solfeggio sagrado' o cualquier música que despierte en ti buenas vibraciones. Además, los expertos recomiendan caminar por el hogar tocando una campana, un carillón, o un cuenco, ya que es una buena manera de evitar que la negatividad se aloje en ese espacio.

Siempre es recomendable mantener sonidos ambientales agradables con un poco de música suave. Es más, los médicos y psicólogos aseguran que escuchar música energía positiva relajante ayuda a equilibrar tu mente y alejar cualquier tipo de negatividad.

5. Sal marina

En el feng shui, la sal se utiliza para eliminar las malas energías y facilitar que la energía vital (chi) fluya con facilidad. De este modo, para una buena limpieza energética debes mezclar cinco o seis cucharadas de sal marina en un balde de agua y fregar el suelo con esta solución.

Después, vierte sal en las cuatro esquinas de las habitaciones durante 48 horas para que la sal marina absorba la energía negativa acumulada. Pasado este tiempo, barre la sal y tírala. Para mayor efectividad, puedes mezclarla con un poco de azafrán.