Cómo blanquear las uñas de los pies en 7 pasos

Tener las uñas amarillas es algo bastante común y puede estar ocasionado por diversas causas. Las razones más frecuentes son: el uso de un pintauñas de mala calidad, la presencia de hongos o infecciones en esa zona y dejar durante mucho tiempo el esmalte de uñas.

No obstante, eliminar este problema es posible con los remedios adecuados para limpiar y blanquear las uñas. Descubre algunos de ellos en este artículo para lucir de nuevo unas uñas de los pies bonitas y naturales.

Pasos para blanquear las uñas

Si no utilizas esmalte de uñas, pero, aun así tus uñas han cambiado su coloración tornándose huecas por dentro, casi con total seguridad se trata de un infección micótica o de hongos. Si es así, debes iniciar un tratamiento para eliminarlos antes de que el problema se agrave. Cuando uses esmaltes en la pedicura debes eliminarlo cada dos semanas para que no te salgan manchas amarillas, dejando que las uñas descansen unos días. Recuerda que estos productos contienen muchos químicos que no dejan respirar a la uña, sobre todo si son de poca calidad. En cuanto a cómo blanquear las uñas de los pies, existen muchos remedios caseros que pueden ayudarte a conseguirlo. Primero, elimina por completo el esmalte si lo hay y limpia con cuidado la base de la uña con una lima especial para eliminar la capa amarilla. Después, sumerge los pies en agua caliente con bicarbonato y zumo de limón o agua oxigena y déjalos durante 5 minutos. Puedes repetir cada día este tratamiento hasta que tus uñas luzcan blancas e impecables. Si no tienes ninguno de estos ingredientes en casa, puedes usar también una taza de vinagre blanco y seguir el mismo procedimiento. Además, el zumo de limón por sí solo es uno de los blanqueadores naturales más potentes que existen para limpiar y blanquear las uñas. En caso de que las manchas no desaparezcan con estos remedios, debes visitar a tu médico.

Remedios para limpiar las uñas amarillas

Ya hemos mencionado algunos de los remedios que pueden ayudarte a limpiar y blanquear las uñas de los pies. Sin embargo, hay otros productos rápidos y efectivos para combatir las uñas amarillas. Te los explicamos con detalle.

1. Aceite de árbol de té

Mezcla una cucharada pequeña de aceite de oliva con tres gotas de aceite de árbol de té. Extiende esta mezcla sobre tus uñas durante unos 20 días y se acabará convirtiendo en tu mejor aliado para blanquear las uñas amarillentas de los pies.

Aceite de árbol de té 100% natural

2. Manzana

Elabora jugo de manzana con una licuadora y añádelo a un recipiente con agua. Sumerge los pies durante 15 minutos y después sécalos muy bien. Si se ha quedado agua debajo de las uñas puedes sacarlas con un secador de pelo a temperatura media. Es de vital importancia secar bien las uñas, sobre todo si tienes problemas de hongos.

3. Aceite de orégano

En primer lugar, mezcla una cucharada de aceite de oliva con tres gotas de aceite de esencia de orégano. Aplica este remedio en las uñas que tengas afectadas y deja que se seque poco a poco. Puedes utilizarlo durante 21 días o hasta que consigas blanquear las uñas.

Aceite esencial de orégano 100% natural

4. Diente de ajo

Pon a hervir cinco dientes de ajo en un cazo con un vaso de agua. Cuando se enfríe, introduce los pies en un recipiente y deja reposar 15 minutos. Puedes repetir este procedimiento durante un mes, verás como las uñas amarillas de los pies recuperan su aspecto habitual.

5. Vinagre blanco

Para blanquear las uñas de los pies de forma efectiva y rápida, el vinagre es uno de los blanqueadores más eficientes para lograrlo, además de higienizarlas. Para disfrutar de sus propiedades, mezcla la misma cantidad de agua y de vinagre en un recipiente. Introduce las uñas y tenlas en remojo 5 o 10 minutos.

6. Bicarbonato de sodio

No hay nada mejor para limpiar y blanquear uñas que el bicarbonato de sodio. Además, reduce la presencia de bacterias de forma natural. Para ello, mézclalo con un poco de agua o limón y masajea las uñas de los pies una o dos veces diarias. Poco a poco verás cómo consigues blanquear las uñas amarillas, además de tener unos pies mucho más limpios y sanos.

7. Agua oxigenada

También puedes limpiar y blanquear uñas con agua oxigenada, otro potente blanqueador casero. Mezcla bien el agua oxigenada con bicarbonato y sumerge los pies durante 5 minutos. De este modo, conseguirás reducir el tono amarillo de tus uñas, logrando una apariencia más limpia y cuidada.

Causas de los hongos en las uñas de los pies

Los hongos en las uñas es una afección conocida con el nombre de onicomicosis y es una condición muy frecuente que suele aparecer, sobre todo, en la uña del dedo gordo del pie. Además de los remedios caseros que te hemos ofrecido, que son muy efectivos y pueden serte de gran ayuda, es recomendable que visites a un podólogo. Este te recetará un tratamiento para controlar esta afección.

Las causas habituales de que aparezcan hongos en las uñas de los pies son:

Altas temperaturas.

El exceso de humedad en el ambiente.

Por contagio en zonas públicas como piscinas, duchas de pabellones, playas…

Uso de calzado cerrado durante muchas horas.

No esperes para solucionar este problema. Al primer síntoma, como el cambio de color amarillento del esmalte, te recomendamos que trates esta afección. Las uñas amarillas no será el único síntoma que experimentes y, si no se trata a tiempo, la uña puede caerse.