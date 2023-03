Las reservas de sangre se agotan en CyL: llamamiento urgente para donar en hasta cuatro grupos

Las reservas de sangre de Castilla y León se encuentran en una situación crítica. Hasta tres grupos diferentes se encuentran en nivel rojo y uno en naranja, lo que provoca que el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de la Comunidad haya realizado un llamamiento urgente para que la ciudadanía vaya a donar.

Concretamente, los grupos que se encuentran en nivel rojo de reservas son los tipo A+, A- y 0-. Por otro lado, el 0+ está en nivel naranja, por lo que también urge su donación para evitar una situación de escasez.

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ha subrayado que el stock no solo "no mejora", sino que está empeorando. En este sentido, han recordado que la sangre "no se fabrica", por lo que donar es "cosa de todos". Igualmente, han insistido en que se acuda lo antes posible ante la urgencia actual.

De esta manera, en su página web (https://www.centrodehemoterapiacyl.es/) han puesto a disposición de la ciudadanía toda la información para conocer los puntos de donación fijos y colectas que han organizado desde el CHEMCyL.

#DONASANGRE¡¡¡¡NECESITAMOS DONACIONES DE SANGRE!!!! — Dona Sangre CyL (@donasangreCYL) March 6, 2023

